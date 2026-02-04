क्राईम
महामार्गावर मोटारीच्या धडकेत वृद्ध गंभीर
संगमेश्वर ः मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील तुरळ एसटी स्टॉपजवळ रविवारी दुपारी झालेल्या भीषण अपघातात रस्ता ओलांडणाऱ्या एका ७६ वर्षीय वृद्धाला भरधाव मोटारीने धडक दिल्याने ते गंभीर जखमी झाले आहेत. तानाजी गोपाळ बेटकर (रा. शेनवडे बेटकरवाडी) असे जखमी वृद्धाचे नाव आहे.
रविवारी दुपारी २ वाजण्याच्या सुमारास तानाजी बेटकर हे एसटी बसमधून उतरले होते. ते महामार्ग ओलांडून कडवईच्या दिशेने पायी जात असताना, मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या एका मोटारीने त्यांना जोरदार धडक दिली. तानाजी बेटकर यांना गंभीर दुखापत झाली असून, मोटारीचेही नुकसान झाले आहे.
या प्रकरणी एकनाथ रंगा बेटकर (५६ वर्षे) यांनी संगमेश्वर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. फिर्यादीनुसार, संगमेश्वर पोलिसांनी मोटारचालकाविरुद्ध निष्काळजीपणे गाडी चालवून अपघातास कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. पो
