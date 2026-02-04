घरडा अभियांत्रिकीचा करार
चिपळूण ः घरडा अभियांत्रिकी व परशुराम आयुर्वेदिकमध्ये झालेला सामंजस्य करार.
चिपळूण ः खेड तालुक्यातील लवेल येथील घरडा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधील सिव्हिल इंजिनिअरिंग विभाग आणि परशुराम आयुर्वेदिक कॉलेज येथील रसशास्त्र विभाग यांच्यात नुकताच सामंजस्य करार करण्यात आला. ज्ञानविनिमय, शैक्षणिक व संशोधनात्मक सहकार्य वाढवण्यासाठी हा करार झाला आहे. विशेषतः आयुर्वेदामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या खनिजांचा अभ्यास, त्यांचे गुणधर्म, शुद्धीकरण प्रक्रिया, औषधी उपयोग तसेच या विषयाशी संबंधित संयुक्त संशोधन, विद्यार्थ्यांचे विविध प्रकल्प, कार्यशाळा, व्याख्याने व तांत्रिक मार्गदर्शन यासाठी दोन्ही संस्थांमध्ये सहकार्य केले जाणार आहे. या उपक्रमामुळे अभियांत्रिकी आणि आयुर्वेद या दोन वेगवेगळ्या; पण परस्परपूरक क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचे ज्ञान एकत्र येऊन आंतरविषयक संशोधनाच्या नवीन संधी निर्माण होतील, असा विश्वास डॉ. कस्तुरे आणि स्थापत्य अभियांत्रिकी विभागप्रमुख डॉ. कुळकर्णी यांनी व्यक्त केला.
