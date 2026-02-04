शेतीसाठी आता ‘एआय’चे पाठबळ
डिजिटल शेतीकडे शेतकऱ्यांचे पाऊल
कृषी विभागाचे ‘महाविस्तार एआय’ हे ॲप विकसित’ ; ४० हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ४ ः हवामान बदलाचे संकट, बाजारपेठेतील अनिश्चितता आणि माहितीचा अभाव यांसारख्या आव्हानांचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी कृषी विभागाने नवे तंत्र उपलब्ध करून दिले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित ‘महाविस्तार एआय’ हे ॲप विकसित करण्यात आले असून, जिल्ह्यात या ॲपला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. आतापर्यंत ४० हजार १६७ शेतकऱ्यांनी यावर नोंदणी करून आधुनिक शेतीकडे पाऊल टाकले आहे.
शेतकऱ्यांना वेळेत आणि अचूक माहिती मिळावी, हा या उपक्रमाचा मुख्य हेतू आहे. मराठी भाषेत उपलब्ध असलेले हे ॲप शेतकऱ्यांसाठी एक डिजिटल मार्गदर्शक ठरत आहे. यामध्ये रिअल टाइम हवामान अंदाजापासून ते खतांच्या वापरापर्यंतची सर्व माहिती उपलब्ध आहे. विशेष म्हणजे, यात असलेल्या ‘एआय चॅटबॉट’मुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शंकांची उत्तरे तत्काळ मिळतात. या मध्ये पावसाचा अंदाज आणि शेतमालाचे दर दररोज अपडेट मिळतील. पीक व्यवस्थापनासाठी शेतकऱ्यांना मदत होणार असून लागवडीच्या पद्धती, कीड नियंत्रण आणि मृदा आरोग्याबाबत तज्ज्ञांचा सल्ला त्यावर मिळू शकतो. तसेच शासकीय योजनांची माहीती, विविध अनुदान, डीबीटी आणि पीकविमा योजना याची माहितीही तिथे मिळणार आहे. शेतमाल साठवणुकीबाबत तांत्रिक मार्गदर्शन त्यावर उपलब्ध आहे.
कृषी विभागाकडून या ॲपबाबत गावपातळीवर जनजागृती केली जात आहे. बदलत्या काळानुसार शेतकऱ्यांनी माहितीसंपन्न होऊन शेती करावी, यासाठी हे व्यासपीठ अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. अद्याप नोंदणी न केलेल्या शेतकऱ्यांनी तातडीने नोंदणी करावी, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. गुगल प्ले स्टोअर जाऊन आजच महाविस्तार एआय अॅप डाउनलोड करा आणि शेतीत डिजिटल क्रांतीचा भाग व्हा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी शिवकुमार सदाफुले यांनी केले आहे.
‘एआय’ चॅटबॉटचे आकर्षण
कृषि विभागाकडून तयार केलेल्या ॲपचे मुख्य आकर्षण म्हणजे ‘एआय चॅटबॉट’. शेतकरी आपल्या भाषेत प्रश्न विचारू शकतात आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे त्यांना शास्त्रीय माहितीच्या आधारे त्वरित उत्तर मिळते. यामुळे कृषी तज्ज्ञांची प्रतीक्षा करण्याची गरज उरलेली नाही.
तालुका* झालेली नोंदणी
रत्नागिरी* ६७९०
राजापूर* ३९०७
लांजा* ४८८६
चिपळूण* ६१५०
संगमेश्वर* ३९३६
खेड* २०११
गुहागर* ४३९६
दापोली* ४५०१
मंडणगड* ३५९०
