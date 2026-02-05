अध्यक्षपदी निसार लाला
रत्नागिरी, ता. ५ ः रत्नागिरी आणि मुंबई कार्यक्षेत्र असलेल्या प्रसिद्ध शैक्षणिक व सामाजिक संस्था ‘तालिमी इमदादियाँ कमिटी’च्या अध्यक्षपदी निसार लाला यांची सर्वानुमते निवड करण्यात आली आहे. मुंबई येथे झालेल्या संस्थेच्या विशेष सभेत हा निर्णय घेण्यात आला. संस्थेचे माजी अध्यक्ष स्व. अब्दुल हमीद मिस्त्री यांच्या निधनानंतर हे पद रिक्त झाले होते.
लाला हे उच्चशिक्षित असून, त्यांनी बीकॉम, एलएलबी आणि बिझनेस मॅनेजमेंटमध्ये डिप्लोमा संपादन केला आहे. विविध प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर काम केल्यामुळे त्यांच्याकडे प्रशासकीय क्षेत्रातील प्रदीर्घ अनुभव आणि सखोल ज्ञान आहे. गेल्या ३५ वर्षांहून अधिक काळ ते तालिमी इमदादियाँ कमिटी आणि मिस्त्री हायस्कूलच्या कार्यात सक्रिय आहेत. त्यांच्या या उल्लेखनीय कार्यासाठी त्यांना आजवर अनेक पुरस्कारांनी गौरवण्यात आले आहे. त्यांच्या निवडीबद्दल संस्थेचे सचिव तन्वीर मिस्त्री, सहसचिव शकील मजगांवकर, खजिनदार जाहीर मिस्त्री तसेच मिस्त्री हायस्कूलच्या मुख्याध्यापिका मुनव्वर तांबोळी, पर्यवेक्षक मुश्ताक आगा आणि शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे.