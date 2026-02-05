आंबा बागायतदारांसाठी ''शाश्वत आंबा उत्पादन'' कार्यशाळेचे आयोजन
रत्नागिरीत मंगळवारी
‘शाश्वत आंबा उत्पादन’ कार्यशाळा
रत्नागिरी, ता. ५ : कोकणचा राजा असलेल्या हापूस आंब्याचे उत्पादन शाश्वत आणि दर्जेदार व्हावे यासाठी रत्नागिरी जिल्हा आंबा उत्पादक सहकारी संस्थेतर्फे विशेष माहितीपर कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही कार्यशाळा मंगळवारी (ता. १०) सकाळी १० वा. मारुती मंदिर येथील हॉटेल विवा एक्झिक्युटिव्हमध्ये होणार आहे.
कार्यशाळेत आंबा बागायतदारांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि शासकीय योजनांची माहिती देण्यासाठी दोन महत्त्वपूर्ण सत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे. पहिले सत्र ठिबक सिंचन-काळाची गरज शाश्वत आंबा उत्पादनासाठी ठिबक सिंचन व्यवस्थेचे महत्त्व आणि त्याचे तांत्रिक मार्गदर्शन जैन इरिगेशन (जळगाव)चे तज्ज्ञ गाडेकर करणार आहेत. पाणी व्यवस्थापनातून उत्पादकता कशी वाढवता येईल, यावर ते प्रकाश टाकतील. दुसऱ्या सत्रात शासकीय सबसिडी व योजना बागायतदारांना ठिबक सिंचन बसवण्यासाठी मिळणाऱ्या शासकीय सबसिडी आणि इतर सवलतींबाबत जिल्हा कृषी अधिकारी सदाफुले सविस्तर मार्गदर्शन करतील.
कार्यक्रमाची सांगता दुपारच्या जेवणानंतर होणार आहे. या कार्यक्रमाचे निमंत्रक टी. एस. घवाळी, मंदार सरपोतदार आणि प्रसन्न पेठे यांनी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त आंबा बागायतदारांनी कार्यशाळेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.
