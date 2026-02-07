-भिंगळोलीत महिला सक्षमीकरणाचा संदेश
भिंगळोली : भिंगळोली मतदान केंद्र क्र. २४ व २५ वरील महिला सक्षमीकरणाचा संदेश देणाऱ्या महिला कर्मचारी.
सखी मतदान केंद्र; दोन्ही केंद्रांवर वेशभूषाही सारखीच
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. ७ ः तालुक्यातील भिंगळोली येथे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीसाठी मतदान केंद्र क्र. २४ व २५ येथे दोन सखी मतदान केंद्रांची स्थापना करण्यात आली. या केंद्रांचे वैशिष्ट्य म्हणजे येथे कार्यरत सर्व अधिकारी व कर्मचारी महिला होत्या. सर्व महिलांनी एकसारख्या गुलाबी रंगाच्या साड्या परिधान केल्या होत्या. त्यामुळे या मतदान केंद्रांना ‘पिंक बूथ’ म्हणूनही ओळख मिळाली.
महिलांचा मतदानाचा टक्का वाढावा, महिला सशक्त व सबल व्हाव्यात तसेच पुरुषांप्रमाणे मतदान केंद्राचे सर्व काम महिलांनीच समर्थपणे पार पाडावे, या उद्देशाने ही संकल्पना राबवण्यात आली. मंडणगड तालुक्यात प्रथमच अशा प्रकारची दोन सखी मतदान केंद्रे उभारण्यात आली. या मतदान केंद्रांवर केंद्राध्यक्ष म्हणून मानसी पालांडे व संगीता घाडगे यांच्या नेतृत्वाखाली महिलांची टीम कार्यरत होती. हे कार्य निवडणूक निर्णय अधिकारी वीरसिंग वसावे तसेच सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी अक्षय ढाकणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडले.
