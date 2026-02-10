नेत्र तपासणी शिबिरात १६७ विद्यार्थ्यांची तपासणी
rat8p8.jpg-
22893
रत्नागिरी ः फाटक हायस्कूल येथे नेत्र तपासणी करताना वैद्यकीय अधिकारी.
नेत्र तपासणी शिबिरात
विद्यार्थ्यांची तपासणी
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १० ः उत्कर्ष सेवाभावी संस्था आणि इनफिगो आय केअर यांच्या संयुक्त विद्यमाने शहरातील फाटक हायस्कूल येथे मोफत डोळे तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिराचा शाळेतील एकूण १६७ विद्यार्थ्यांनी लाभ घेतला असून, त्यापैकी ३३ विद्यार्थ्यांमध्ये दृष्टीदोष किंवा डोळ्यांच्या समस्या आढळून आल्या आहेत.
कार्यक्रमाचे उद्घाटन इनफिगो आय केअरचे श्रीधर ठाकूर देसाई यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून रत्नागिरी जिल्ह्याचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी श्री. दीपक मेनांगे उपस्थित होते. यावेळी व्यासपीठावर उत्कर्ष सेवाभावी संस्थेचे अध्यक्ष श्री. राजू भाटलेकर, रत्नागिरीचे लोकप्रिय नगरसेवक श्री. राजीव कीर, शाळेचे उपमुख्याध्यापक श्री. जोशी सर, संस्थेचे सदस्य श्री. गणेश सालीम व अन्य मान्यवर उपस्थित होते. शिबिरादरम्यान तज्ज्ञ डॉक्टरांनी विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांची बारकाईने तपासणी केली. तपासणी करण्यात आलेल्या १६७ विद्यार्थ्यांपैकी ३३ विद्यार्थ्यांमध्ये डोळ्यांच्या विविध समस्या दिसून आल्या. संबंधित विद्यार्थ्यांना पुढील उपचारांसाठी योग्य मार्गदर्शन व सल्ला देण्यात आला आहे. आजच्या डिजिटल युगात विद्यार्थ्यांचा स्क्रीन टाइम वाढल्याने डोळ्यांच्या समस्यांचे प्रमाण वाढत आहे, अशा वेळी या शिबिराचा मोठा फायदा विद्यार्थ्यांना झाला आहे, असे मत मान्यवरांनी व्यक्त केले.