सावंतवाडी तालुका
23182
माडखोल जिल्हा परिषद - शिवानी नाईक - अपक्ष ४३२७ (विजयी)
23193
कलंबिस्त पंचायत समिती - प्रथमेश सावंत- अपक्ष २६१५ (विजयी)
23219
माडखोल पंचायत समिती - अवनी राऊळ - अपक्ष १९२० (विजयी)
.....................
23214
कोलगाव जिल्हा परिषद - मायकल डिसोजा - अपक्ष ४२१४ (विजयी)
23195
कोलगाव पंचायत समिती - प्रणाली टिळवे - शिवसेना १९१३ (विजयी)
23198
कारिवडे पंचायत समिती - प्राजक्ता केळुसकर - भाजप १५६० (विजयी)
....................
23197
तळवडे जिल्हा परिषद - संदीप गावडे - भाजप ६३८१ (विजयी)
23245
तळवडे पंचायत समिती - सुस्मिता जाधव - शिवसेना २६११ (विजयी)
23246
मळगाव पंचायत समिती - गौरव मुळीक - भाजप २८४६ (विजयी)
......................
23192
विक्रांत सावंत
माजगाव जिल्हा परिषद - विक्रांत सावंत - भाजप ५१४१ (विजयी)
23196
माजगाव पंचायत समिती - जितेंद्र गावकर - अपक्ष २०२३ (विजयी)
23194
चराठे पंचायत समिती - उत्कर्षा गावकर - शिवसेना १५९१ (विजयी)
......................
23187
आंबोली जिल्हा परिषद - शोभा गावडे - भाजप ४३९६ (विजयी)
23185
आंबोली पंचायत समिती - मायकल डिसोझा - शिवसेना २०६७ (विजयी)
23183
विलवडे पंचायत समिती - प्रशांत सुकी - भाजप २१४३ (विजयी)
....................
23190
इन्सुली जिल्हा परिषद - नितीन राऊळ - अपक्ष ३८६४ (विजयी)
23191
इन्सुली पंचायत समिती - सदाशिव राणे - अपक्ष १८५४ (विजयी)
23199
शेर्ले पंचायत समिती - महेश धुरी - भाजप (बिनविरोध)
....................
23247
मळेवाड जिल्हा परिषद - अपर्णा सातोसकर - भाजप ४५६९ (विजयी)
23166
मळेवाड पंचायत समिती - धनश्री मराठे - भाजप २६४५ (विजयी)
23189
न्हावेली पंचायत समिती - शरद धाऊसकर - शिवसेना १८५५ (विजयी)
....................
23248
आरोंदा जिल्हा परिषद - सुदन कवठणकर - शिवसेना ३३८६ (विजयी)
23186
उदय पारिपत्ये
सातार्डा पंचायत समिती - उदय पारिपत्ये - ठाकरे शिवसेना १६८१ (विजयी)
23200
नेहा कांबळी
आरोंदा पंचायत समिती - नेहा कांबळी - भाजप १४८७ (विजयी)
.....................
23184
बांदा जिल्हा परिषद - प्रमोद कामत (बिनविरोध)
23250
बांदा पंचायत समिती - ऋतिका नाईक - अपक्ष १८८० (विजयी)
23188
तांबोळी पंचायत समिती - प्रियांका देसाई - शिवसेना १६०९ (विजयी)
