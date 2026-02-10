ठाकरे शिवसेना, कॉंग्रेससाठी आत्मपरिक्षणाची वेळ
ठाकरेसेनेसह काँग्रेसचा अपेक्षाभंग
निवडणुकीत दाणादाण; लांज्यात शिवसेनेचे वर्चस्व
सकाळ वृत्तसेवा
लांजा, ता. १० ः जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या निकालांती शिवसेनेने मिळवलेल्या विजयाच्या वादळात विरोधकांची दाणादाण उडाली आहे. या दारूण पराभवाला सामोरे जावे लागलेल्या शिवसेना उबाठा पक्ष, राष्ट्रीय काँग्रेस आणि पर्यायाने महाविकास आघाडीला आत्मपरीक्षण करावे लागणार आहे.
जानेवारी महिन्यात झालेल्या लांजा नगरपंचायतीच्या निवडणुकीमध्येही नवख्या उमेदवारांना उमेदवारी देत नगराध्यक्षांसह दहा नगरसेवक निवडून आणून नगरपंचायतीवर शिवसेनेने वर्चस्व प्रस्थापित केले होते. या निवडणुकीत शिवसेना उबाठा पक्षाला केवळ एका जागेवर समाधान मानावे लागले होते.
या पार्श्वभूमीवर झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीमध्ये मागील पराभवापासून बोध घेत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष तसेच राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी पर्यायाने महाविकास आघाडी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये काही करिष्मा घडवतील, अशी शक्यता व्यक्त होत होती. विशेषतः भांबेड गटामध्ये शिवसेना उबाठाच्या अचला विश्वासराव या विजय संपादन करतील, अशी हवा होती; मात्र या ठिकाणी शिवसेनेच्या विनिता गांगण यांनी अचला विश्वासराव यांचा पराभव केला. हा पराभव ठाकरे शिवसेनेचा जिव्हारी लागला आहे. आसगे जिल्हा परिषद गटातील लढतही हायहोल्टेज मानली जात होती. या गटात शिवसेना उबाठाच्या युवासेनेचे तालुकाधिकारी असलेल्या अभिजित राजेशिर्के यांनी पत्नी अनन्या राजेशिर्के यांना रिंगणात उतरवून मोठी रंगत आणली होती. शिवसेनेचे चाणक्य अशी ओळख असलेल्या गणेश लाखण यांनी १७०९च्या मताधिक्याने पत्नी मनीषा लाखण यांना निवडून आणले. साटवली आणि गवाणे येथेही तुल्यबळ उमेदवार नसल्याने शिवसेनेच्या उमेदवार लीला घडशी आणि संतोष रेवाळे यांच्या विजयाचा मार्ग सुकर झाला होता.
तालुक्यातील पंचायत समितीच्या आठ गणांपैकी भांबेड गवाणे, खानवली, वेरवली खुर्द या चार ठिकाणी शिवसेना उबाठा पक्षाला विजयाची आशा होती; मात्र तिथेही शिवसेना उबाठा पदाधिकाऱ्यांचा अपेक्षाभंग झाला. शिवसेनेने तीन व भाजपाने एक अशा चारही गणात विजय संपादन केला आहे. उर्वरित आसगे, प्रभानवल्ली, वाकेड आणि साटवली गणावरही शिवसेनेने वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. शिवसेना पक्षफुटीनंतर पक्षाच्या अनेक बड्या पदाधिकाऱ्यांनी शिवसेना शिंदेगटात पक्षात प्रवेश केला होता. निवडणुकीत उमेदवारांना आवश्यक ती रसद तसेच ताकद पुरवण्यात उबाठा पक्षाचे नेते कमी पडले.
चौकट
४५ टक्के मते ठाकरे सेनेकडे
पंचायत समिती निवडणुकीत शिवसेना ठाकरे गटाची सुमारे ४५ टक्के मते अद्यापही ठाकरे गटाच्या पाठीशी असल्याचे या निमित्ताने दिसून आले आहे. संपूर्ण तालुक्यात या निवडणुकीत शिंदे गट विरुद्ध ठाकरे गट अशीच लढत पाहायला मिळाली
