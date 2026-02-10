आंबा बागायतदारांसाठी ऑनलाईन मार्गदर्शन सत्र
आंबा बागायतदारांसाठी
आज ऑनलाईन मार्गदर्शन
रत्नागिरी, ता. १० ः जिल्ह्यातील आंबापिकावरील फूलकीड नियंत्रण, मोहोर संरक्षण आणि इतर कीडरोग व्यवस्थापनासाठी कृषी विभाग आणि डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ सरसावले आहे. दोन्ही विभागांच्या संयुक्त विद्यमाने आंबा उत्पादकांसाठी विशेष वेबिनार मालिकेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मार्गदर्शक मालिकेचे चौथे ऑनलाईन सत्र बुधवारी (ता. ११) सायंकाळी ६ वाजता होणार आहे.
दर महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या बुधवारी सायंकाळी ६ वाजता जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना थेट शास्त्रज्ञांकडून तांत्रिक मार्गदर्शन मिळणार आहे. बदलत्या हवामानामुळे आंबापिकावर होणारे परिणाम आणि त्यावरील उपाययोजनांची माहिती जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. यामध्ये कोकण कृषी विद्यापिठाचे शास्त्रज्ञ बागायतदारांशी थेट संवाद साधून तांत्रिक माहिती देणार आहेत, तसेच फूलकीड आणि इतर रोगांवर प्रभावी व वेळेत करावयाच्या उपाययोजना, बदलत्या वातावरणात आंबा मोहोर टिकवून धरण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यावर मार्गदर्शन केले जाणार आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या बागेतील समस्यांबाबत शास्त्रज्ञांना थेट प्रश्न विचारून उत्तरे मिळवता येतील. दिलेल्या वेबिनार लिंकवरती शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा. आपल्या बागेचे रक्षण आणि दर्जेदार उत्पादनासाठी या वेबिनारमध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात येत आहे. अधिक माहितीसाठी आपल्या भागातील कृषी सहायक, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.
