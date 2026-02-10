चिपळूण-वाशिष्ठीवरील नवीन बाजारपुलावर अंधाराचे साम्राज्य
चिपळूण : नवीन बाजारपुलावरील पथदीप अनेकवेळा बंद असतात.
वाशिष्ठीवरील नवीन बाजारपुलावर अंधाराचे साम्राज्य
सर्व एलईडी दिवे बंद; स्थानिक नागरिक व वाहनधारकांत तीव्र संताप
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १० ः शहरातील वाशिष्ठी नदीवरील नवीन बाजारपुलावर अंधार असून, पुलावरील सर्व एलईडी पथदिवे बंद अवस्थेत आहेत. शहराच्या मध्यवर्ती व अत्यंत वर्दळीच्या ठिकाणी असलेल्या या पुलावर रात्रीच्या वेळेस अंधाराचे साम्राज्य पसरल्याने नागरिक, वाहनचालक तसेच स्थानिक व्यापाऱ्यांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
नवीन बाजारपूल हा चिपळूण शहरासाठी अत्यंत महत्त्वाचा वाहतूक मार्ग असून, या पुलावरून दररोज शेकडो वाहने, दुचाकी, चारचाकी तसेच पादचारी ये-जा करतात; मात्र पुलावरील सर्व एलईडी दिवे अचानक बंद पडल्याने रात्रीच्या वेळी प्रवास करणे धोकादायक ठरत आहे. विशेषतः रात्री-अपरात्री या मार्गावरून जाणाऱ्या वाहनचालकांना समोरचे वाहन, पादचारी किंवा रस्त्यावरील अडथळे दिसत नसल्याने अपघाताची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
स्थानिक नागरिकांनी सांगितले की, काही दिवसांपासून पुलावरील दिवे एकापाठोपाठ एक बंद होऊ लागले आहेत; मात्र नगरपालिका प्रशासनाने अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. अंधारामुळे महिलांना, वृद्धांना व विद्यार्थ्यांना या पुलावरून जाताना भीती वाटत असल्याचेही नागरिकांनी नमूद केले.
बाजारपुलावरील पथदीप बंद असल्याचे कळल्यानंतर मी इलेक्ट्रिकल विभागाशी आणि पथदीप देखभाल दुरूस्तीचे काम पाहणाऱ्या ठेकेदाराशी संपर्क केला आणि सर्व दिवे पुन्हा सुरू करण्याची सूचना केली आहे.
- साजिद सरगुरोह, नगरसेवक, चिपळूण
