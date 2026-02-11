भूमिअभिलेखचे १८ पासून काम बंद आंदोलन
सिंधुदुर्गनगरी ः जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांना निवेदन देताना भूमिअभिलेखचे कर्मचारी.
भूमिअभिलेखचे १८ पासून
काम बंद आंदोलन
प्रलंबित प्रश्न ः जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १० ः भूमिअभिलेख विभागातील महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचाऱ्यांचे विविध प्रलंबित प्रश्न शासन दरबारी मार्गी लागत नसल्याने, आता कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत १८ तारखेपासून राज्यव्यापी ‘काम बंद’ आंदोलन पुकारण्याचा इशारा प्रशासनाला दिला आहे. या आंदोलनात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भूमिअभिलेखचे कर्मचारी सहभागी होणार असून याबाबतचे निवेदन समितीच्या माध्यमातून त्यांनी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोंडमिसे व भूमिअभिलेख जिल्हा अधीक्षक सुजितकुमार जाधोरे यांना दिले आहे.
निवेदनामध्ये म्हटले आहे की, गेल्या अनेक वर्षांपासून भूमिअभिलेख कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी खाते प्रमुख आणि महाराष्ट्र शासनाकडे आपल्या मागण्या मांडत आहेत. जमाबंदी आयुक्त, भूमिअभिलेख (पुणे) यांच्यासोबत अनेक बैठका होऊनही आणि वेळोवेळी निवेदने देऊनही प्रशासनाकडून या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले गेलेले नाही. या उदासीनतेमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. त्यामुळे सर्व विभागांतील पदाधिकाऱ्यांनी पुणे येथे एकत्र येऊन एका झेंड्याखाली येत कृती समिती स्थापन केली आहे. या समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जमाबंदी आयुक्त (पुणे) आणि इतर संबंधित विभागांना ३ फेब्रुवारीला आंदोलनाची रीतसर नोटीस बजावली आहे.
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, सिंधुदुर्ग जिल्हा भूमिअभिलेख कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष नरसू रेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे आणि जिल्हा अधीक्षक (भूमिअभिलेख) सुजितकुमार जाधोर यांना माहितीसाठी निवेदनाची प्रत सादर केली. यावेळी कार्यकारिणी सदस्य एस. आर. पार्टे, एम. ए. सरमळकर, अय्याज शेख, अश्विनी गावडे व इतर कर्मचारी उपस्थित होते. मागण्या मान्य न झाल्यास १८ तारखेपासून जिल्ह्यातील कामकाज पूर्णपणे बंद राहणार असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
