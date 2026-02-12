दीनदयाळ शर्मा यांना भाजपतर्फे अभिवादन
swt121.jpg
24044
सिंधुदुर्गनगरी ः पंडित दीनदयाळ शर्मा यांना अभिवादन करण्यात आले.
दीनदयाळ शर्मा यांना
भाजपतर्फे अभिवादन
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. ११ ः येथील भाजप जिल्हा कार्यालयात पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्मृतिदिन (समर्पण दिवस) निमित्त त्यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. यावेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, जिल्हा परिषद सदस्य सुप्रिया वालावलकर, लॉरेन्स मान्येकर, छोटू पारकर,आबा मुंज, पंचायत समिती सदस्य अमित भोगले, नितीन महाडेश्वर, श्रावणी तेरसे तसेच भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.