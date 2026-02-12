आंबा बागेतील फळधारणा, रोगाचे सर्वेक्षण
पावस ः मावळंगे येथील बागायतदार विलास देशमुख यांच्या बागेमध्ये पाहणी करताना कीटकशास्त्रज्ञ डॉ. संतोष वानखेडे आणि अधिकारी.
कृषी विद्यापीठाचा उपक्रम : बागायतदारांशी चर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
पावस, ता. १२ ः डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ व महाराष्ट्र शासन कृषी विभागातर्फे आंबाबागांच्या सद्यःस्थितीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी पावस पंचक्रोशीतील बागांना भेटी देण्यात आल्या. यामध्ये आंबाप्रक्षेत्रावर आंबापिकाची मोहोरगळती, फळधारणा, कीड व रोग प्रादुर्भाव तसेच चालू हंगामातील वातावरणीय बदलाच्या अनुषंगाने आंबाबागांच्या सद्यःस्थितीचे सर्वेक्षण करण्यात आले.
वायंगणीतील शेतकरी उपेंद्र जोशी, कोळंबेमधील दीपक मोरे, गोळप येथील उमंग साळवी, पावसमधील शफी हमदरे, मावळंगेतील विलास देशमुख, झरेवाडीतील प्रमोद सकरे, मधुसूदन देसाई, हातखंबा येथील मनोज नाचणकर आदींच्या आंबाबागांची पाहणी करण्यात आली. सर्वेक्षणादरम्यान कीडरोगांची स्थिती, बागायतदारांनी केलेली फवारणी, सद्यःस्थितीतील फळधारणा, झालेला खर्च, हवामान बदल याबाबत बागायतदारांशी चर्चा करण्यात आली. या वेळी भाट्ये येथील कृषी विद्यावेत्ता डॉ. किरण मालेशे, कीटकशास्त्रज्ञ डॉ. संतोष वानखेडे, तालुका कृषी अधिकारी विनोद हेगडे, मंडळ कृषी अधिकारी सागर मासाळ, सहाय्यक कृषी अधिकारी ज्ञानेश्वर राऊत, कृषीसेवक दीपाली साळुंके, अजय कल्याणकर आणि गावातील शेतकरी उपस्थित होते.
मावळंगे येथील बागायतदार विलास देशमुख म्हणाले, आंबाबागेमध्ये पडणाऱ्या रोगांच्या प्रादुर्भाबाबत योग्य दखल घेऊन त्या संदर्भात फवारणी नियोजनबद्ध करतो तसेच बागेची साफसफाई योग्य तऱ्हेने करत असल्यामुळे येणारे पीक चांगल्या दर्जाचे येते. त्यामुळे फळधारणा चांगली झाली आहे.
