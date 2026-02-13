प्रभूंच्या दूरदृष्टीमुळे ‘जन शिक्षण‘चा विस्तार
प्रभूंच्या दूरदृष्टीमुळे ‘जन शिक्षण’चा विस्तार
मोहन होडावडेकर : सिंधुदुर्गनगरी प्रमाणपत्र वितरण
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १३ : कौशल्य प्रशिक्षणे ही काळाची गरज आहे, हे ओळखून तत्कालीन खासदार सुरेश प्रभू यांनी २५ वर्षांपूर्वी शहरी भागासह ग्रामीण भागात जन शिक्षण संस्थानची स्थापना करणे आवश्यक असल्याचे केंद्राला सांगितले. त्यामुळेच आज देशभरात २९३ जन शिक्षण संस्थान कौशल्य प्रशिक्षणे देण्याचे काम करीत आहेत. सिंधुदुर्गातही जन शिक्षण संस्थानद्वारे लाभार्थ्यांना ३० ते ३५ प्रकारची वेगवेगळी कौशल्य प्रशिक्षणे देण्याचे कार्य दरवर्षी केले जाते, असे प्रतिपादन जन शिक्षण संस्थान सिंधुदुर्गचे अध्यक्ष मोहन होडवडेकर यांनी केले.
कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालय भारत सरकार पुरस्कृत जन शिक्षण संस्थान, सिंधुदुर्ग यांच्या मार्फत गुरुवारी ८० प्रशिक्षणार्थींना प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम पार पडला. यात फळे आणि भाजीपाला प्रक्रियाजतन प्रशिक्षण, पापड, लोणचे आणि मसाला पावडर बनवण्याच्या मूलभूत गोष्टी प्रशिक्षण, तसेच सहायक ड्रेस मेकर या प्रशिक्षणांच्या लाभार्थींचा समावेश होता.
जन शिक्षण संस्थानचे कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष योगेश प्रभू यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र वितरण करण्यात आले. यावेळी श्री प्रभू यांनी कौशल्यावर लाभार्थींना मार्गदर्शन केले. जन शिक्षण संस्थान सिंधुदुर्गचे संचालक सुधीर पालव यांनी जन शिक्षण संस्थानच्या कार्याचा आढावा घेतला. यावेळी संस्थेच्या कर्मचारी चैत्राली शिर्के, गणेश परब, रमेश खरात, महेश धुरी, निता कामत, प्रशिक्षिका नम्रता नाईक व रूजल चव्हाण व लाभार्थी उपस्थित होते.
काळानुरूप आपणही बदलायला हवे!
श्री होडावडेकर म्हणाले, ‘‘आजचे युग हे स्पर्धात्मक युग असून, काळानुरूप आपणातही आवश्यक बदल केले पाहिजेत. ज्ञानाच्या कक्षा दिवसेंदिवस रुंदावत आहेत. यात आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी या प्रवाहाबरोबर स्वतःची प्रगती करणे ही काळाची गरज आहे. सद्यस्थितिथ युवक व युवती यांनी नोकरीच्या मागे न लागता जास्तीत जास्त उद्योजक बनण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.’’
