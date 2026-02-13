विवेक खानोलकर यांना वेंगुर्ले येथे आदरांजली
विवेक खानोलकर यांना
वेंगुर्ले येथे आदरांजली
वेंगुर्ले, ता. १२ ः विवेक खानोलकर हे फार्मासिस्ट असूनही त्यांनी शहरी -ग्रामीण खेड्यातील गरीब लोकांचा कैवारी म्हणून मिळविलेले नाव निश्चितच कायम राहणार आहे. शहरासाठी व्यापाऱ्यांसाठी त्यांचे फार मोठे योगदान आहे. त्यामुळे ‘विभा’सारखे नेतृत्व वेंगुर्ला शहरासाठी नव्याने आवश्यक आहे. त्यांच्या अकाली जाण्याने तालुक्याचे मोठे नुकसान झाले आहे, अशा शब्दांत नगराध्यक्ष दिलिप उर्फ राजन गिरप यांनी काल येथील शोकसभेत श्रद्धांजली वाहिली.
येथील व्यापारी संघाचे अध्यक्ष विवेक उर्फ विभा मदन खानोलकर यांचे निधन झाले. त्यांना विभा खानोलकर मित्रमंडळ व समस्त व्यापारी बांधवांतर्फे श्रद्धांजली वाहण्यासाठी स्वामिनी मंगल कार्यालय, येथे शोकसभेचे आयोजन केले होते. यावेळी व्यापारी संघासह शहरातील लोकप्रतिनिधी, व्यापारी, नागरिक बहुसंख्येने उपस्थित होते. यावेळी शिवसेना जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर, नगरसेवक सचिन शेट्ये, रिया केरकर गौरी मराठे, शीतल आंगचेकर, दाजी परब प्रशांत आपटे, अॅड. सुषमा खानोलकर, मच्छीमार नेते वसंत तांडेल, गॅस एजन्सीचे अॅड. नंदन वेंगुर्लेकर, व्यापारी संघाचे सचिव राजन गावडे, उपाध्यक्ष राजू पांगम,व्यापारी संघांचे कार्यवाह नितीन वाळके, पत्रकार प्रदीप सावंत, भरत सातोसकर, व्यापारी संघांचे सदस्य गणेश अंधारी, पंकज शिरसाट, कपिल पोकळे आदींनी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली.
