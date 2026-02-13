श्री बांदेश्वर मंदिरात महाशिवरात्री सोहळा
श्री बांदेश्वर मंदिरामध्ये
महाशिवरात्रीचा सोहळा
बांदा, ता.१३ : येथील स्वयंभू श्री देव बांदेश्वर मंदिरात यंदाही महाशिवरात्री उत्सवाचे आयोजन केले आहे. यानिमित्त मंदिरात विविध धार्मिक कार्यक्रम होणार आहेत. महाशिवरात्री रविवारी ( ता.१५) असून पूर्वसंध्येला उद्या (ता.१४) रात्री पालखी सोहळ्याने हा उत्सव सुरू होईल.
होणारे कार्यक्रम असे ः १४ ला रात्री ९ ते १२ श्री बांदेश्वर मंदिराभोवती श्रींची सवाद्य पालखी प्रदक्षिणा, १५ ला महाशिवरात्रीच्या दिवशी सुर्योदयापासुन ते दुसऱ्या दिवशी सुर्योदयापर्यंत स्वयंभू लिंगावर अष्टौप्रहर रुद्रावर्तनद्वारा अभिषेक, सकाळी ८ ते दुपारी ३ पर्यंत श्री शिवलिलामृत ग्रंथ पारायण, सायंकाळी ३.३० ते ८.३० या वेळेत विविध मंडळांचा भजन कार्यक्रम, रात्री ९ ते १२ श्रींची मंदिराभोवती सवाद्य पालखी सोहळा होणार आहे.१६ ला सायंकाळी ४.३० वाजता श्रींची पालखी मिरवणुक वाजत गाजत श्री पाटेश्वर मंदिराकडे प्रस्थान करील . श्री पाटेश्वर मंदिरातील भजनानंतर पालखीचे पारंपरिक राजमार्गाने मंदिरापाशी आगमन होईल. त्यानंतर मंदिराभोवती प्रदक्षिणाकरून व भजन करुन पालखीचे पुन्हा मंदिरात आगमन होईल. यावेळी महाआरती करण्यात येईल. रात्री ९ वाजता नितीन आसयेकर प्रस्तुत श्री देवी भुमिका लोककला दशावतार नाट्यमंडळ मळगांव सावंतवाडी यांचा नाट्यप्रयोग सादर होईल. भाविकांनी या सोहळ्याचा लाभ घेण्याचे आवाहन श्री देव बांदेश्वर स्थानिक सल्लागार उपसमिती व प्रमुख मर्याददार बांदा, यांनी केले आहे.