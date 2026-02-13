सर्वसामान्यांची कामे करून भाजपचा नावलौकिक वाढवा
रवींद्र चव्हाण : लोकप्रतिनिधींना आवाहन
सावंतवाडी, ता. १३ : सर्वसामान्य जनतेची कामे करून भाजपचा नावलौकिक वाढवावा, असे आवाहन भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधींना केले.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत भाजपने मिळवलेल्या दणदणीत विजयानंतर, जिल्ह्यातील नवनिर्वाचित सदस्यांनी आणि प्रमुख नेत्यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांची भेट घेतली. या विजयामुळे भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये मोठे उत्साहाचे वातावरण असून या भेटीदरम्यान प्रदेशाध्यक्षांनी सर्व विजयी उमेदवारांचे कौतुक केले. यावेळी ते बोलत होते.
सावंतवाडीचे भाजप युवा नेते विशाल परब, उपनगराध्यक्ष ॲड. अनिल निरवडेकर, नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद सदस्य संदीप गावडे, पंचायत समिती सदस्य गौरव मुळीक, युवा नेते आणि संघटक विनोद राऊळ तसेच समीर नेमळेकर यांचा यात सहभाग होता. याप्रसंगी चव्हाण यांनी सर्वांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. चव्हाण म्हणाले, ‘हा विजय जनतेने भाजपवर दाखवलेल्या विश्वासाचे प्रतीक आहे. जनसेवेच्या मार्गावर यशस्वी वाटचाल करण्यासाठी आणि भाजपचे कार्य जनतेपर्यंत पोहाेचविण्यासाठी सर्वांनी संघटितपणे काम करणे आवश्यक आहे. तळागाळातील सामान्य जनतेची कामे करून भाजपचा नावलौकिक अधिक उज्ज्वल करावा.’