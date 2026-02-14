चढावर ताबा सुटल्यामुळे अवजड ट्रकला अपघात
24536
चढावर ताबा सुटल्यामुळे
अवजड ट्रकला अपघात
ओटवणे तिठा येथील घटना
सकाळ वृत्तसेवा
ओटवणे, ता. १४ ः ओटवणे तिठा येथे आज पहाटेच्या सुमारास मालवाहू ट्रकला अपघात झाला. कोल्हापूरहून गोव्याच्या दिशेने लोखंड घेऊन जाणाऱ्या या ट्रकचा चढावर ताबा सुटल्याने हा अपघात घडला. सुदैवाने यात कोणतीही हानी झाली नाही.
अधिक माहिती अशी, कोल्हापूर येथून लोखंडी माल भरून एक ट्रक गोव्याच्या दिशेने जात होता. विलवडे येथील राजा शिवाजी विद्यालयाच्या नजीक असलेल्या ओटवणे तिठा येथील तीव्र चढावर ट्रक आला असता मालाच्या वजनामुळे ट्रकचा पुढील भाग अचानक उचलला. त्यामुळे ट्रकच्या मागील बाजूस असलेले लोखंड वेगाने खाली आले. सुदैवाने यावेळी ट्रकच्या पाठीमागे कोणतेही वाहन किंवा प्रवासी नसल्याने अनर्थ टळला. घटनास्थळी स्थानिक ग्रामस्थांची गर्दी झाली होती. बचाव पथक दाखल झाले होते. या रस्त्याचे काँक्रीट बांधकाम सुरू आहे. या कामासाठी ठिकठिकाणी खोदाई केल्याने व योग्य नियोजन नसल्याने किरकोळ अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.