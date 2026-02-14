राजापूर महिला पतसंस्थेच्या अध्यक्षपदी शीतल पटेल
राजापूर ः राजापूर महिला पतसंस्थेच्या अध्यक्ष शीतल पटेल यांचे अभिनंदन करताना श्रृती ताम्हनकर व संचालिका.
राजापूर महिला पतसंस्थेच्या
अध्यक्षपदी शीतल पटेल
राजापूर, ता. १४ ः राजापूर तालुका महिला नागरी पतसंस्थेच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ संचालिका शीतल पटेल, उपाध्यक्षपदी शुभांगी सोलगावकर यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. पतसंस्थेच्या अध्यक्षा श्रृती ताम्हनकर व उपाध्यक्षा श्रद्धा धालवलकर यांनी पदांचे राजीनामे दिल्याने ही पदे रिक्त झाली होती. त्यासाठी ही निवडणूक घेण्यात आली. सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था येथील अध्यासी अधिकारी मुरलीधर कणखर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही प्रक्रिया झाली. या वेळी मावळत्या अध्यक्षा ताम्हनकर, उपाध्यक्षा धालवलकर यांसह संचालिका शिल्पा मराठे, स्नेहा कुवेसकर, सुधा चव्हाण, अरुणा शेवडे, पतसंस्थेच्या सचिव प्रेरणा अमरे उपस्थित होत्या.
