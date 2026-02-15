कतार महिला क्रिकेट संघात निवड
rat15p4.jpg-
24639
फातिमा मुकादम
चिपळूण येथील फातिमा मुकादमची
कतार महिला क्रिकेट संघात निवड
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १५ ः तालुक्यातील गोवळकोट गावाशी नाळ जोडलेली फातिमा खालिद मुकादम हिने अवघ्या १५ व्या वर्षी कतार महिला क्रिकेट संघात निवड झाली आहे.
कॅ. खालिद अब्दुल वहाब मुकादम यांची कन्या फातिमा ही मध्यमगती गोलंदाज असून मधल्या फळीत फलंदाजी करते. लहानपणापासूनच तिने क्रिकेटमध्ये गुणवत्ता सिद्ध केली आहे. आंतरराष्ट्रीयस्तरावर खेळण्याचा मान मिळवणारी ती चिपळूणची पहिली तरुणी ठरली आहे. फातिमाचे कुटुंब सध्या कतारमध्ये वास्तव्याला असले तरीही तिच्या वडिलांचे मूळ गाव गोवळकोट (चिपळूण) आहे. त्यामुळे तिच्या या यशाने केवळ मुकादम कुटुंबाचाच नव्हे, तर संपूर्ण चिपळूण शहराचा मान उंचावला आहे.
जिद्द, शिस्त आणि कष्ट करण्याची वृत्ती यामुळेच फातिमाने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपले स्थान निर्माण केले आहे. १५ व्या वर्षी वरिष्ठ महिला संघात स्थान मिळवणे, ही अत्यंत मोठी आणि दुर्मिळ कामगिरी मानली जाते. कठोर सराव, सातत्यपूर्ण मेहनत आणि खेळाप्रती असलेली निष्ठा याच्या जोरावर तिने हा टप्पा गाठला आहे. तिच्या पदार्पणाच्या सामन्याने भविष्यातील उज्ज्वल कारकिर्दीचे संकेत दिले असून, पुढील काळात ती कतार संघासाठी महत्त्वाची खेळाडू ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
