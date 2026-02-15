सदानंद पुंडपाळ यांना ''द. मा. मिरासदार'' पुरस्कार प्रदान
rat15p8.jpg-
O24644
राजापूर ः जेष्ठ साहित्यिक सदानंद पुंडपाळ यांना पुरस्कार प्रदान करताना डॉ. राजा दीक्षित. सोबत रावसाहेब पवार, डॉ. प्रदीप पाटील व इतर
सदानंद पुंडपाळ यांना ‘द. मा. मिरासदार’ पुरस्कार प्रदान
‘पावणेर’ कथेद्वारे ग्रामीण बोलीभाषेचा गौरव; भोर येथे मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. १५ ः तालुक्यातील आडिवरे येथील श्री महाकाली इंग्लिश स्कूलचे सेवानिवृत्त पर्यवेक्षक आणि प्रख्यात साहित्यिक सदानंद पुंडपाळ यांच्या ग्रामीण बोलीभाषेतील ‘पावणेर’ या कथेला प्रतिष्ठेचा ज्येष्ठ साहित्यिक द. मा. मिरासदार पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. भोर येथे आयोजित एका दिमाखदार सोहळ्यात राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे माजी अध्यक्ष डॉ. राजा दीक्षित यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
महाराष्ट्र साहित्य परिषद (पुणे) च्या भोर शाखेमार्फत राज्यातील विविध ग्रामीण बोलीभाषांतील कथास्पर्धेचे आयोजन केले होते. या स्पर्धेत श्री. पुंडपाळ यांनी कोल्हापुरी ग्रामीण बोलीभाषेत ‘पावणेर’ ही कथा सादर केली होती. ग्रामीण कृषिसंस्कृतीतील ‘सहकार’ हा विषय अत्यंत प्रभावीपणे मांडणाऱ्या या कथेची उत्कृष्ट कथा म्हणून निवड करण्यात आली.
भोर येथील श्रीमंत गंगुताईसाहेब पंतसचिव वाचनालयाच्या सभागृहात हा सोहळा पार पडला. यावेळी व्यासपीठावर महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, जिल्हा प्रतिनिधी रावसाहेब आण्णा पवार, वाचनालयाचे अध्यक्ष डॉ. प्रदीप पाटील, उपाध्यक्ष सुरेश शेटे, कार्याध्यक्ष डॉ. अरुण बुरांडे, प्रमुख कार्यवाह गिरीश भुतकर, डॉ. संगीता खोकले, उमेश देशमुख आणि प्रा. धनंजय लंबाते आदी उपस्थित होते.
सदानंद पुंडपाळ यांचा साहित्यिक प्रवास अत्यंत प्रेरणादायी आहे. त्यांची आतापर्यंत २९ पुस्तके प्रकाशित झाली असून, त्यामध्ये कथा, कविता, कादंबरी, विडंबन कविता, चरित्र, दोहे आणि अभंग अशा विविध साहित्यप्रकारांचा समावेश आहे. यापूर्वी त्यांना सुमारे २० राज्यस्तरीय पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे. कोकणात वास्तव्यास असूनही कोल्हापुरी बोलीभाषेवर असलेल्या त्यांच्या प्रभुत्वाबद्दल आणि या मानाच्या पुरस्काराबद्दल त्यांचे राजापूरसह संपूर्ण जिल्ह्यातून अभिनंदन केले जात आहे.