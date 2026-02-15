खेळाचा खिलाडूवृत्तीने आनंद घ्या
24709
खेळाचा खिलाडूवृत्तीने आनंद घ्या
दत्तात्रय मारकड ः तोंडवलीत वार्षिक क्रीडा स्पर्धा उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
नांदगाव, ता. १५ ः ‘कोणताही खेळ खेळताना जो खेळाचा आनंद लुटतो, तोच खेळाडू असतो. खेळताना खेळाचा आनंद घेणे महत्त्वाचे. आजच्या क्रीडा स्पर्धेतून भविष्यात चांगले खेळाडू घडून तोंडवली कॉलेजचे नाव राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर जाईल,’ असे प्रतिपादन कासार्डे हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेजचे क्रीडा शिक्षक तथा ज्युदो-कराटे प्रशिक्षक दत्तात्रय मारकड यांनी केले. सिंधुदुर्ग एज्युकेशन सोसायटीच्या फार्मसी, कृषी, इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या वार्षिक क्रीडा स्पर्धेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते तोंडवली येथे बोलत होते.
श्री. मारकड यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने उद्घाटन करण्यात आले. प्रशासकीय अधिकारी विनायक चव्हाण, कृषी प्राचार्य योगेश पेडणेकर, फार्मसी प्राचार्य मनोज कदम, इंजिनिअरिंग प्राचार्य सूरजकुमार सातवेकर, बी.एड. प्राचार्य सच्चिदानंद कनयाळकर, विद्यार्थी प्रतिनिधी निखिल हिवसे, हंबीरराव देसाई उपस्थित होते.
श्री. मारकड म्हणाले, ‘क्षेत्र कोणतेही असो, जेवढी क्षमता आहे, तेवढी मेहनत घेतली तरच यश आपल्याकडे येते. खेळताना घामाने आंघोळ करणारेच इतिहास घडवतात. खेळामुळे शरीर तंदुरुस्त राहण्याबरोबर संयम, जिद्द, शिस्त लागते. त्यामुळे खेळात ईर्षा व संघर्ष करा; मात्र द्वेषभावना ठेवू नका.’
विद्यार्थी प्रतिनिधी निखिल हिवसे, हंबीरराव देसाई यांनी उपस्थित मान्यवरांचा सत्कार केला. क्रीडाज्योत मान्यवरांच्या उपस्थितीत प्रज्वलित करून स्पर्धा सुरू करण्यात आली. या स्पर्धांमध्ये विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेत प्रतिसाद दर्शवला.