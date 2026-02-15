गावखडीत २१ पायली तांदळाची महापूजा
गावखडी ः येथील श्रीदेव रामेश्वर मंदिरात महाशिवरात्र महोत्सवानिमित्त अकरा खांबाची आणि एकवीस पायली तांदळाची महापूजा बांधण्यात आली आहे.
श्रीदेव रामेश्वर मंदिरात दर्शनासाठी रांगेत उभे असलेले भाविक
महाशिवरात्रीनिमित्त रामेश्वर मंदिरात उत्सव ; भक्तांची गर्दी
सकाळ वृत्तसेवा
पावस, ता. १५ ः ओम नमः शिवाय आणि हर हर महादेव च्या जयघोषात रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रसिद्ध गावखडी येथील श्री देव रामेश्वर मंदिरात महाशिवरात्री महोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा होत आहे. या निमित्ताने दर्शनासाठी भाविकांनी अलोट गर्दी केली असून संपूर्ण परिसर शिवभक्तीने न्हाऊन निघाला आहे.
श्री देव रामेश्वर हे नवसाला पावणारे देवस्थान असल्याने केवळ जिल्हाच नव्हे, तर मुंबई, पुणे आणि राजापूर अशा विविध ठिकाणाहून माहेरवाशिणी आणि भाविक पाच दिवसांच्या या महोत्सवासाठी गावखडीत दाखल झाले आहेत. महाशिवरात्रीच्या मुख्य दिवशी मंदिरात बांधली जाणारी ''११ खांबांची आणि २१ पायली तांदळाची'' महापूजा हे या महोत्सवाचे मुख्य आकर्षण असते. अशा प्रकारची तांदळाची महापूजा अन्यत्र क्वचितच पाहायला मिळते. यासाठी भाविक अत्यंत भक्तीभावाने तांदूळ अर्पण करतात. ही विलोभनीय पूजा पाहण्यासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. हा शिवरात्री महोत्सव सलग पाच दिवस म्हणजेच १२० तास चालतो. या काळात विविध क्रीडा स्पर्धा, नाट्य प्रयोग, भजन-कीर्तन, पालखी सोहळा आणि विधिवत आरती अशा विविध सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. श्री देव रामेश्वर उत्सव मंडळाचे अध्यक्ष श्री. रविकिरण धर्माजी तोडणकर, देवस्थान विश्वस्त समितीचे अध्यक्ष श्री. पद्माकर तोडणकर, मंडळाचे सर्व पदाधिकारी, ग्रामस्थ आणि शिवभक्तांच्या सहकार्याने हा सोहळा अत्यंत मंगलमयी वातावरणात पार पडत आहे. गावखडीतील या महोत्सवामुळे संपूर्ण तालुक्यात चैतन्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
