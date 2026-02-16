एमए पत्रकारिता, लोकसेवा अभ्यासक्रम
मुंबई विद्यापीठ उपपरिसरात
नवे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १६ : मुंबई विद्यापीठाच्या चरित्रकार पद्मभूषण धनंजय कीर रत्नागिरी उपपरिसर कार्यालयामार्फत शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून काही नवे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. एम.ए. पत्रकारिता आणि एम.ए. पब्लिक सर्व्हिस (लोकसेवा) हे दोन अभ्यासक्रम प्रस्तावित आहेत.
दोन्ही अभ्यासक्रमांची पात्रता कोणतीही पदवी असून कालावधी दोन वर्षांचा आहे. एम.ए. पब्लिक सर्व्हिस अभ्यासक्रम महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वर्ग १ व २ पदांच्या पूर्व व मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असून बहुविद्याशाखीय पद्धतीने रचना करण्यात येणार आहे. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी हा अभ्यासक्रम उपयुक्त ठरणार असून सुसज्ज ग्रंथालयाची सुविधा उपलब्ध राहणार आहे. स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्राला पूरक असा हा नावीन्यपूर्ण पदव्युत्तर अभ्यासक्रम असल्याने स्पर्धा परीक्षेची तयारी आणि पदव्युत्तर पदवी एकाच वेळी पूर्ण करणे शक्य होणार आहे.
याशिवाय एलएल.बी. (३ वर्षे) व एलएल.बी. (५ वर्षे) अभ्यासक्रमांसाठी होणाऱ्या एमएच-सीईटी, विधी प्रवेश परीक्षेसाठी वाचन कक्ष, ग्रंथालय, तसेच गणित, बुद्धिमत्ता चाचणी, इंग्रजी आणि कायद्याचे ज्ञान या विषयांवरील मोफत मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. किमान दहा जणांनी मागणी केल्यास नोंदणीनंतर त्वरित मार्गदर्शन सुरू करण्यात येईल, असे कार्यालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
