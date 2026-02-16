चिपळूणमध्ये आज मोफत तपासणी शिबिर
चिपळूणमध्ये आज मोफत
मूत्रविकार तपासणी शिबिर
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १६ ः नागरिकांच्या आरोग्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, चिपळूण येथील ‘अपरान्त मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल’ आणि कऱ्हाड येथील ‘सह्याद्री सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने मोफत मूत्रविकार तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. हे शिबिर उद्या (ता. १७) सकाळी १० ते दुपारी ३ या वेळेत अपरान्त हॉस्पिटल, सावित्री एन्क्लेव्ह, एलआयसी ऑफिससमोर, चिपळूण येथे होणार आहे.
कऱ्हाड येथील प्रसिद्ध मूत्रविकार तज्ज्ञ डॉ. भूषण डांगरे शिबिरामध्ये उपस्थित राहून रुग्णांची तपासणी व मार्गदर्शन करणार आहेत. अनेकदा नागरिक मूत्रविकाराच्या सुरुवातीच्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करतात, जे पुढे जाऊन गंभीर स्वरूप धारण करू शकते. हीच बाब लक्षात घेऊन तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला ग्रामीण व शहरी भागातील रुग्णांना घरबसल्या मिळावा, या उद्देशाने हे शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे.
ज्या नागरिकांना वारंवार लघवीला जाणे (विशेषतः रात्रीच्या वेळी), लघवी करताना जळजळ किंवा वेदना होणे, लघवीतून रक्त येणे, लघवीवर नियंत्रण न राहणे किंवा लघवी पूर्णपणे न होणे अशा तक्रारी आहेत, त्यांनी या शिबिराचा लाभ घेणे आवश्यक आहे.
