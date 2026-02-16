बॅ. नाथ पै सभागृहाच्या नूतनीकरणात अनेक त्रुटी
बॅ. नाथ पै सभागृहाच्या
नूतनीकरणात अनेक त्रुटी
नाट्य संयोजकांची नगराध्यक्षांकडे तक्रार
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १६ ः येथील नगरपरिषदेच्या बॅ. नाथ पै सभागृहाचे नूतनीकरण चुकीच्या पद्धतीने झाले असून, यामुळे नाट्य प्रयोगांसाठी हे सभागृह आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याची तक्रार नाट्य संयोजकांनी केली आहे. या संदर्भात संयोजकांनी नगराध्यक्षा श्रद्धा सावंत-भोसले, उपनगराध्यक्ष ॲड. अनिल निरवडेकर आणि मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन आपल्या मागण्या मांडल्या.
संजय चिटणीस (सावंतवाडी), नागेश नेमळेकर (कुडाळ), गिरीश महाजन (कोल्हापूर) आणि विकास पावसकर (मुंबई) या नाट्य संयोजकांनी हे निवेदन दिले आहे. निवेदनात नमूद केल्यानुसार, नूतनीकरण करताना सभागृहात खुर्च्यांची संख्या कमी ठेवली आहे. स्टेजच्या समोर मोठ्या प्रमाणात मोकळी जागा सोडली असून, तिथे अतिरिक्त १२० ते १५० खुर्च्या बसवणे शक्य आहे. सध्याच्या कमी आसनक्षमतेमुळे नाटकाचा खर्च निघणे कठीण होत असून आयोजकांना आर्थिक फटका सोसावा लागत आहे. नाईलाजास्तव मोकळ्या जागेत प्लास्टिकच्या खुर्च्या लावून प्रेक्षकांना बसवावे लागते. तसेच सध्या असलेल्या खुर्च्यांपैकी १२ ते १५ खुर्च्या मोडलेल्या असल्याने प्रेक्षकांमध्ये नाराजी आहे.
याशिवाय, नूतनीकरणापूर्वी मेकअप रुममध्ये असलेल्या खुर्च्या, टेबल आणि आरसे यांसारख्या सुविधा आता काढून टाकल्या आहेत. यामुळे बाहेरून येणाऱ्या नामवंत कलाकारांची मोठी गैरसोय होत आहे. मेकअप रुममध्ये साधे टेबल किंवा बसण्यासाठी खुर्ची नसल्याने कलाकार नाराजी व्यक्त करत आहेत. सभागृहातील या सर्व त्रुटींची आणि गैरसोयींची नगरपरिषद प्रशासनाने गंभीर दखल घेऊन, स्टेजसमोरील भागात कायमस्वरुपी खुर्च्या बसवाव्यात आणि मेकअप रुममधील सुविधा त्वरित पूर्ववत कराव्यात, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.