आंगणेवाडी यात्रेचे नियोजन कौतुकास्पद ः प्रवीण कोल्हे
24924
दत्तप्रसाद पेडणेकरांचा सत्कार
सकाळ वृत्तसेवा
मसुरे, ता. १६ : आंगणे कुटुंबीयांचे आंगणेवाडी यात्रोत्सवातील नियोजन कौतुकास्पद आहे. आंगणेवाडीच्या पुण्यभूमीतील हा सत्कार जगतजननी आई भराडी मातेचा प्रसादच आहे, असे प्रतिपादन पोलिस निरीक्षक प्रवीण कोल्हे यांनी केले.
आंगणेवाडी यात्रेच्या निमित्ताने आयोजित केलेल्या सन्मान सोहळ्यात ते बोलत होते. आंगणेवाडी नाट्य मंडळ मुंबई, आंगणे कुटुंबीय आंगणेवाडी आणि आंगणेवाडी ग्रामविकास मंडळ मुंबई यांच्या वतीने आंगणेवाडी येथे यात्रा उत्सवात चांगले काम करणाऱ्या तसेच विशेष योगदान प्राप्त मान्यवरांचा सत्कार सोहळा मंडळाचे अध्यक्ष सतीश उर्फ छोटू आंगणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडला.
यावेळी आंगणे कुटुंबांच्या वतीने ज्येष्ठ नाटककार नरेंद्र आंगणे, सामाजिक कार्यकर्ते प्रकाश सांडव, युवा कार्यकर्ते देवेंद्र ऊर्फ आबा आंगणे, ‘सकाळ’चे मसुरे येथील वितरक, पत्रकार दत्तप्रसाद पेडणेकर, डॉ. विश्वास साठे, डॉ. पटवेकर यांचाही गौरव करण्यात आला. मंडळाचे अध्यक्ष छोटू आंगणे, उपाध्यक्ष आनन आंगणे, सेक्रेटरी काका आंगणे, बाळा आंगणे, मधुकर आंगणे, प्रसाद आंगणे, गजानन आंगणे, समीर आंगणे, नंदू आंगणे, संकेत आंगणे, महेश पटेल, सचिन आंगणे, जयवंत आंगणे, तनुराज आंगणे, दिनेश आंगणे, बाबू आंगणे आदी मान्यवर उपस्थित होते. गजानन ऊर्फ बाबू आंगणे यांनी प्रास्ताविक केले.