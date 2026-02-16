तळकट देऊळवाडीत गवस यांचा सत्कार
24917
तळकट ः येथे गणेशप्रसाद गवस यांचा सत्कार करताना नीळकंठ सावंत, विष्णू घाडी, अजित सावंत आदी.
तळकट देऊळवाडीत
गवस यांचा सत्कार
कोलझर, ता. १६ ः तळकट येथे काल (ता. १५) नवनिर्वाचित पंचायत समिती सदस्य गणेशप्रसाद गवस यांचा देऊळवाडी ग्रामस्थांच्या वतीने सत्कार करण्यात आला. तेथील माऊली मंदिरात महाशिवरात्रीनिमित्त कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. यावेळी हा कार्यक्रम झाला. कोलझर पंचायत समिती मतदारसंघातून श्री. गवस बिनविरोध निवडून गेले आहेत. यावेळी देऊळवाडी ग्रामस्थांनी शाल, श्रीफळ देऊन त्यांचा सत्कार केला. ग्रामस्थ नीळकंठ सावंत, विष्णू घाडी, महादेव सावंत, अजित सावंत, गणपत शिरोडकर, गोविंद गवस, सीताराम सावंत, कृष्णा सावंत, विवेकानंद सावंत, श्री. वेटे आदी उपस्थित होते.
