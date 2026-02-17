परुळेबाजार ग्रामपंचायतीला यावली पंचायत टीमची भेट
परुळेबाजार ग्रामपंचायतीला
यावली पंचायत टीमची भेट
सकाळ वृत्तसेवा
म्हापण, ता. १७ ः सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत यावली (ता. बार्शी) येथील ग्रामपंचायत टीमने नुकतेच परुळे बाजार ग्रामपंचायतीला भेट देत विविध उपक्रमांची माहिती घेतली. यावेळी यावली ग्रामपंचायत सरपंच प्रल्हाद तुरे, उपसरपंच सचिन उकरडे, सदस्य नीलेश उबाळे, अमित सरवदे, जबार बागवान, काका सरवदे, अभिजित उकरडे, विष्णू उकरडे, हर्षद ढोरे, किरण वाघमारे (ग्रामपंचायत अधिकारी) यांचा समावेश होता. परुळे बाजार सरपंच प्रणिती आंबडपालकर, उपसरपंच संजय दुधवडकर, ग्रामपंचायत अधिकारी शरद शिंदे आदी उपस्थित होते. यावेळी यावली ग्रामपंचायत समितीने परुळे बाजार ग्रामपंचायतीने राबविलेल्या विविध उपक्रमाअंतर्गत केलेल्या कामांची माहिती घेतली. त्याचप्रमाणे काथ्या प्रकल्प युनिट, सांडपाणी प्रक्रिया, वॉटर एटीएम आदीची पाहणी करत परुळे बाजार ग्रामपंचायतीचे कौतुक केले.
विजयदुर्ग-तळेरे-वेळगिवे
राज्यमार्गाचे काम हाती
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. १७ : देवगड तालुक्यातील विजयदुर्ग-तळेरे राज्यमार्ग ते वेळगिवे हसनाडीपर्यंत जाणाऱ्या रस्त्याचे भूमिपूजन नवनिर्वाचित पोंभुर्ले जिल्हा परिषद सदस्या अनुराधा नारकर यांच्या हस्ते करण्यात आले.
यावेळी पंचायत समिती सदस्य समृध्दी चव्हाण, सरपंच राजेंद्र लाड, माजी शाखाप्रमुख व मलबार हिल समन्वयक विजय घरत, उपसरपंच सहदेव लाड, माजी सरपंच संतोष चव्हाण, सोशल मीडिया प्रमुख (पडेल मंडल) महेश पडवळ, ग्रामपंचायत सदस्य नीलेश नार्वेकर, संतोष नार्वेकर, संतोष भांडे आदी मान्यवर व ग्रामस्थ उपस्थित होते. हा रस्ता पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या निधीतून मंजूर झाला असून यासाठी सरपंच लाड, घरत यांनी पाठपुरावा केला.
