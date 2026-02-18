शिमगोत्सव पूर्वतयारीचा नगराध्यक्ष सुर्वे
-rat17p17.jpg-
26O25131
रत्नागिरी : खालची आळी येथे शिमगोत्सव पूर्वतयारीची पाहणी करताना नगराध्यक्ष शिल्पा सुर्वे.
----
भैरी शिमगोत्सव : प्रशासन सज्ज
पालखी मार्गावरील रस्तादुरुस्ती ; नगराध्यक्षांकडून पाहणी
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १८ : रत्नागिरीचे ग्रामदैवत श्री देव भैरी-जोगेश्वरी यांच्या शिमगोत्सवाच्या निमित्ताने भाविकांना आणि पालखी सोहळ्याला कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज आहे. खालची आळी येथील श्री देव कालभैरव मार्गावरील रस्तेदुरूस्ती व डांबरीकरणाची नगराध्यक्ष शिल्पा सुर्वे यांनी पाहणी केली. उत्सवापूर्वी पालखी मार्ग सुस्थितीत करण्याचे निर्देश नगराध्यक्षांनी दिले.
ग्रामदैवत श्री देव भैरीचा शिमगोत्सव म्हणजे रत्नागिरीकरांसाठी भक्ती आणि आनंदाचा सोहळा असतो. श्री देव भैरीची पालखी ग्रामप्रदक्षिणेसाठी मुख्य व आतील मार्गावरून फिरते तसेच आसपासच्या गावांतील पालख्यादेखील श्री भैरी मंदिरात भेटायला येतात. या पार्श्वभूमीवर नगराध्यक्ष शिल्पा सुर्वे, स्थानिक नगरसेवक राजू तोडणकर यांनी खालची आळी व पालखी मार्गावरील रस्तादुरूस्ती कामाची पाहणी केली. उत्सवापूर्वी सर्व मार्ग सुस्थितीत असले पाहिजेत, असे निर्देश नगराध्यक्षांनी प्रशासकीय यंत्रणेला दिले. तसेच पथदीप आणि स्वच्छतेबाबतही सूचना दिल्या आहेत.
----
कोट
शिमगोत्सव हा कोकणच्या संस्कृतीचा कणा आहे. ग्रामदैवत श्री देव भैरीच्या दर्शनासाठी हजारो भाविक येतात. त्यांच्या सोयीसाठी आणि पालखी सोहळा निर्विघ्न पार पडण्यासाठी नगराध्यक्ष प्रशासन पूर्ण ताकदीने काम करत आहे.
- शिल्पा सुर्वे, नगराध्यक्षा
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.