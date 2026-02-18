विहिरी बंदिस्त करण्याचा प्रस्ताव
बिबट्यांचे जीव वाचवण्याची मोहीम
वनविभाग ; ६५० पडीक विहिरींना कठडे बांधणार
रत्नागिरी, ता. १८ : जिल्ह्यातील पडीक असलेल्या विहिरींमध्ये भक्ष्याच्या शोधात बिबटे पडतात. त्यातून त्यांचा मृत्यू होण्याची शक्यता असते. अशा उघड्या विहिरींमध्ये बिबटे पडण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. या गंभीर प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी आता वनविभागाने जिल्ह्यातील ६५० पडीक विहिरींच्या कठड्यांच्या बांधकामासाठी हालचाली सुरू केल्याची माहिती वनाधिकारी गिरिजा देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
रत्नागिरी वनविभागाअंतर्गत दापोली, चिपळूण आणि रत्नागिरी विभाग आहेत. या सर्वच विभागांमध्ये बिबट्यांचा वावर मोठ्या प्रमाणात आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, जिल्ह्यात दरवर्षी सुमारे ४० बिबटे विहिरीत पडण्याच्या घटना घडतात. अनेकदा वेळीच मदत न मिळाल्याने किंवा विहिरीत पाणी जास्त असल्याने या प्राण्यांना आपला जीव गमवावा लागतो. हे अपघात रोखणे आता वनविभागासमोर मोठे आव्हान ठरले आहे.
उघड्या विहिरींच्या या कामासाठी मोठ्या निधीची गरज आहे. यासाठी वनविभागाने केवळ आपल्या आर्थिक अंदाजपत्रकावर अवलंबून न राहता इतर मार्गांचाही विचार सुरू केला आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या नावीन्यपूर्ण योजनांतून निधी मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून विहिरींचे कठडे बांधणी शक्य आहे का, याबाबतही प्रशासकीय पातळीवर विचारविनिमय सुरू असल्याचे देसाई यांनी सांगितले.
जनजागृतीची गरज
वनविभागाच्या या प्रयत्नांना यश मिळण्यासाठी ग्रामस्थांनीही सहकार्य करणे आवश्यक आहे. शासकीय निधी उपलब्ध होईपर्यंत शेतकऱ्यांनी आणि ग्रामस्थांनी आपल्या शेतातील पडीक विहिरींवर तात्पुरते कुंपण किंवा जाळी बसवावी, असे आवाहन वनविभागामार्फत करण्यात आले आहे.
