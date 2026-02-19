विश्व जैन हा भारतात प्रथम क्रमांकाचा मानकरी ठरला
खेड येथील अॅक्टिव्हिटी सेंटरमधील नॅशनल अबॅकस स्पर्धेत चमकलेली मुले.
अबॅकसमध्ये ‘विश्व जैन’ देशात प्रथम
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. १९ ः येथील मीनल इनरकर यांच्या अॅक्टिव्हिटी सेंटरमधील मुले नॅशनल अबॅकस स्पर्धेत चमकली असून, विश्व जैन हा भारतात प्रथम क्रमांकाचा मानकरी ठरला आहे. या स्पर्धा ठाणे येथे घेण्यात आल्या होत्या. विश्व जैन याने ‘इ’ प्रभागातून प्रथम क्रमांक, शिवाण्या महाडिक हिने ‘टी’ प्रभागामधून चौथा व अमल खोत हिने ‘झेड’ प्रभागामधून चौथा क्रमांक पटकावला आहे. तसेच पूर्वेश चाळके, जैनब मणियार, सुमैर जमादार, आयेशा खोत, सफवान धनसे यांनी उत्तेजनार्थ पारितोषिके पटकावली आहेत. तसेच साहिल ढेकणे आणि दुर्वा वादक यांना रिजनल अॅवॉर्डने गौरवण्यात आले. या वेळी घेण्यात आलेल्या क्विझ स्पर्धेत आरव सुर्वे आणि विश्व जैन यांनीही आपले कौशल्य दाखवले. सर्व विजयी विद्यार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते पारितोषिक देऊन गौरवण्यात आले. तसेच मार्गदर्शक शिक्षक व मीनल इनरकर यांचे खेडवासियांनी कौतुक केले आहे. इनरकर या गेल्या आठ वर्षापासून खेड स्वरूपनगर येथे आपले अॅक्टिव्हिटी सेंटर चालवत आहेत.
