सावंत, मालंडकर यांना ''पारंगत सन्मान'' पुरस्कार
सुबोध मालंडकर, चिन्मय सावंत
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. १७ : रंगभूमीवरील उत्कृष्ट एकांकिकांच्या गौरवासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या ‘आयरिस प्रॉडक्शन्स पारंगत सन्मान २०२६’ या प्रतिष्ठित पुरस्कार सोहळ्यात ‘मढं निघालं अनुदानाला’ या एकांकिकेने यश मिळविले. या सोहळ्यात मालवणी संगीतकार जोडी चिन्मय सावंत आणि सुबोध मालंडकर यांना ‘पारंगत संगीत-समीक्षक पसंती पुरस्कार’ देऊन सन्मानित करण्यात आले.
एकांकिका क्षेत्रातील वर्षभरातील उल्लेखनीय कामगिरीचा गौरव करण्याच्या उद्देशाने आयोजित या उपक्रमात या एकांकिकेने विविध श्रेणींत पुरस्कार पटकावले. याशिवाय पारंगत एकांकिका, पारंगत लेखक (प्रतीक चौधरी), पारंगत दिग्दर्शक (महेश कापरेकर व सागर चव्हाण), पारंगत अभिनेता (प्रसन्नजीत गायकवाड), पारंगत संगीत (समीक्षक पसंती) चिन्मय सावंत व सुबोध मालंडकर यांना गौरविण्यात आले. पुरस्कार वितरण सोहळा मुंबई येथील रवींद्र नाट्य मंदिरात रंगभूमी, साहित्य आणि कलाक्षेत्रातील मान्यवरांच्या उपस्थितीत झाला.