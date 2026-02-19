कुडाळात २४ पासून वर्धापन दिन सोहळा
श्री मारुती मूर्ती
कुडाळात २४ पासून
वर्धापन दिन सोहळा
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १९ ः शहरातील श्री देव मारुतीनगर ब्राम्हण देवस्थानचा ४० वा वर्धापन दिन सोहळा २४ व २५ फेब्रुवारी या कालावधीत विविध कार्यक्रमांसह मारुती मंदिर येथे होणार आहे.
मंगळवारी (ता. २४) सायंकाळी ७ वाजता लोकराजा सुधीर कलिंगण प्रस्तुत श्री कलेश्वर दशावतार नाट्य मंडळ नेरुर यांचा ट्रिकसीनयुक्त नाट्यप्रयोग ''एकपदा'' अर्थात ''पृथ्वी कंकण'', बुधवारी (ता. २५) सायंकाळी ७ वाजता संगीत तिरंगी भजन सामना बुवा वैभव सावंत (सद्गुरू संगीत भजन मंडळ पिंगुळी, पखवाज-निखिल पावस्कर, तबला-साई नाईक), बुवा अरुण घाडी (श्री देवी सातेरी प्रासादिक भजन मंडळ पावशी, पखवाज-विनित धुरी, तबला-जितेश परब, निवेदक-स्वरूप सावंत) व बुवा सुजित परब (श्री कोटेश्वर प्रासादिक भजन मंडळ हरकुळ बुद्रुक, पखवाज-तुषार लोट, तबला-हर्षद राणे) यांच्यात होणार आहे. या सोहळ्यास सर्वांनी उपस्थित राहून श्री सेवेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन श्री देव मारुतीनगर ब्राम्हण देवस्थान कमिटीतर्फे अध्यक्ष यांनी केले आहे.
