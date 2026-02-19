शिवरायांचे शौर्य, स्वाभिमान प्रेरणादायी
कुडाळ ः येथील गिअर अप जिम ॲन्ड वेलनेस सेंटरच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेस डॉ संजय सावंत यांनी पुष्पहार घालून अभिवादन केले (छायाचित्र - अजय सावंत )
शिवरायांचे शौर्य, स्वाभिमान प्रेरणादायी
डॉ. संजय सावंतः कुडाळ गिअर अप जिममध्ये शिवजयंती उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १९ ः हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक, पराक्रम आणि शौर्याचे प्रतीक छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा आदर्श प्रत्येकाने जोपासून वाटचाल करावी, असे प्रतिपादन रोटरी क्लब ऑफ कुडाळचे माजी अध्यक्ष तथा सुमेध लॅबचे संचालक डॉ. संजय सावंत यांनी केले.
हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक अखंड महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त येथील सिंधुरत्न प्रबोधिनी संचलित गिअर अप जिम ॲन्ड वेलनेस सेंटर कुडाळच्या वतीने शिवजयंती उत्सव साजरा करण्यात आला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेस डॉ. सावंत यांनी पुष्पहार घालून अभिवादन केले.
डॉ. सावंत पुढे म्हणाले, ‘‘राजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श प्रत्येकाने जोपासून वाटचाल केली पाहिजे. इतिहासाची पाने चाळताना त्यांचा इतिहास आजच्या तरुण पिढीने तळागाळात पोहोचण्यासाठी काम केले पाहिजे. शिवाजी महाराजांचे गड व किल्ले यांचे संवर्धन होण्यासाठी प्रत्येकाने या मोहिमेत महत्त्वाची भूमिका बजावली पाहिजे. शिवरायांचे गनिमीकावे सर्वश्रुत आहेत. त्यांचा मावळा म्हणजे राजांसाठी सर्वेसर्वाच होता. शिवाजी महाराजांच्या धैर्य, शिस्त आणि जिद्दीपासून प्रेरणा घेऊन आपणही आपल्या फिटनेसच्या ध्येयाकडे न थांबता वाटचाल करावी. स्वाभिमानाने कसे जगावे, हे रयतेचा राजा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शिकविले. त्यांचे कार्य, त्यांचा इतिहास तळागाळात पोहोचायला हवा. असा आदर्श राजा झाला नाही आणि यापुढेही होणे नाही.’’
डॉ. उज्वला सावंत, गिअर अप जिमचे संचालक साईराज जाधव, दर्शन मयेकर, ज्ञानेश्वर आळवे आदी उपस्थित होते.
