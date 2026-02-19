कामळेवीर शाळेचे ''सुंदर शाळा'' स्पर्धेत यश
झाराप कामळेवीर शाळा
झाराप कामळेवीर शाळेचे
‘सुंदर शाळा’ स्पर्धेत यश
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १९ः झाराप कामळेवीर (ता. कुडाळ) येथील जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळेने राज्याच्या ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा टप्पा क्र. ३’ स्पर्धेत द्वितीय क्रमांक पटकावला. या यशाबद्दल शाळेला २ लाखांचे पारितोषिक जाहीर झाले आहे. शाळेच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविण्यात आलेल्या विविध शैक्षणिक, उपक्रमशील व नाविन्यपूर्ण कृतींमुळे हे यश शक्य झाले. ग्रामस्थ, पालक, माजी विद्यार्थी, शाळा व्यवस्थापन समिती, ग्रामपंचायत झाराप तसेच शिक्षक व विद्यार्थ्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांचे हे फलित असल्याचे मुख्याध्यापक श्री. कदम यांनी सांगितले.
मुख्याध्यापक कदम यांच्यासह श्रीम. निरवडेकर, श्री. गोठोस्कर, श्री. आजगावकर व श्रीम. राऊळ यांनी परिश्रम घेतले. या यशाबद्दल शाळा व्यवस्थापन समिती, माजी विद्यार्थी, पालक, ग्रामस्थ यांनी शाळेचे अभिनंदन करून जिल्हास्तरावर अधिक उज्ज्वल यश मिळविण्याचा संकल्प व्यक्त करण्यात आला.
.....................
निरवडे ः येथे संदीप गावडे यांचा ग्रामस्थांच्यावतीने सत्कार करण्यात आला.
संदीप गावडे यांचा
निरवडे येथे सत्कार
सावंतवाडी, ता. १९ ः तळवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे नवनिर्वाचित सदस्य संदीप गावडे यांचा निरवडे आंबेडकरनगर येथील ग्रामस्थांच्या वतीने सत्कार करण्यात आला. या सत्कार समारंभाप्रसंगी ग्रामपंचायत सदस्य आदेश जाधव यांच्यासह रोहन मल्हार, प्रकाश जाधव, नाथा जाधव, भीमसेन जाधव, महेश जाधव आणि सुनील जाधव आदी उपस्थित होते.
आंबेडकरनगर येथील ग्रामस्थांनी गावडे यांचे पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन केले. यावेळी गावडे यांनी, ग्रामस्थांनी दिलेल्या प्रेमाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. मतदारसंघातील विकासकामांना गती देणे आणि सामान्य जनतेचे प्रश्न मार्गी लावणे, हेच आपले मुख्य ध्येय असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.