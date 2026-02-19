कणकवली : घाडी सत्कार
मुंबई : येथील उपमहापौर संजय घाडी यांचा सत्कार मुंबई आणि सिंधुदुर्गातील घाडीगावकर सेवा समाजातर्फे करण्यात आला.
कणकवली, ता. १९ : क्षत्रिय मराठा घाडीगांवकर सेवा समाज, मुंबई तसेच सिंधुदुर्ग आणि सर्व विभागांतील पदाधिकारी व कार्यकारी सदस्यांच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी (ता.१८) मुंबईचे महापौर संजय शंकर घाडी यांचा बृहन्मुंबई महानगरपालिका येथे त्यांच्या दालनात भेट घेऊन सत्कार केला.
उपमहापौरपदी निवड झाल्याबद्दल संस्थेचे अध्यक्ष घनश्याम गावंकर यांच्या हस्ते सन्मानपत्र व शाल-श्रीफळ देऊन त्यांचा गौरव करण्यात आला. १९ नोव्हेंबर १९५६ रोजी घाडीगांवकर समाजातील हुतात्मा सिताराम दुलाजी घाडीगांवकर यांनी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत बलिदान दिले होते. त्यानंतर तब्बल ७० वर्षांनी त्याच मुंबई शहरात घाडीगांवकर समाजातील एक कर्तृत्ववान, अभ्यासू व समाजाभिमुख व्यक्तिमत्त्व म्हणून संजय घाडी यांनी महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत यश मिळवून उपमहापौर या मानाच्या व जबाबदारीच्या पदावर विराजमान होण्याचा मान मिळवला असल्याचे घनश्याम घाडीगावकर यावेळी म्हणाले.
समाज संस्थेचे उपाध्यक्ष लक्ष्मण घाडीगांवकर, सचिव गजानन घाडीगांवकर, जयप्रकाश घाडीगांवकर, नारायण घाडीगांवकर, सुहास गावंकर, विनय घाडी, सुनिल घाडीगांवकर, रामचंद्र घाडी, सतीश घाडी, कृष्णा घाडी, नामदेव घाडी आदी उपस्थित होते.
