पडेल येथील बचतगटाकडून परुळेतील उपक्रमांची पाहणी
पडेल येथील बचतगटाकडून
परुळेतील उपक्रमांची पाहणी
सकाळ वृत्तसेवा
म्हापण, ता. १९ ः परुळे बाजार ग्रामपंचायत येथे देवगड तालुक्यातील पडेल ग्रामपंचायतीच्या बचतगटाच्या महिलांनी अभ्यास दौरा अंतर्गत भेट दिली. यावेळी त्यांनी परुळे बाजार ग्रामपंचायतीने महिला स्नेही ग्रामपंचायत अंतर्गत महिला सक्षमीकरणासाठी केलेल्या कामांबाबत माहिती घेतली. पडेल महिला बचतगटाचे परुळे बाजार सरपंच प्रणिती आंबडपालकर, उपसरपंच संजय दुधवडकर, ग्रामपंचायत अधिकारी शरद शिंदे यांनी स्वागत केले. या अभ्यास दौऱ्यासाठी पडेल ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील ८५ महिलांनी सहभाग घेतला. यावेळी परुळे बाजार ग्रामपंचायतीच्या वतीने राबविण्यात आलेल्या काथ्या प्रकल्प युनिट, तालुका प्लास्टिक युनिट, ग्रामपंचायत वॉटर एटीएम युनिट, सांडपाणी प्रक्रिया युनिट याबाबत माहिती घेतली. महिला सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येत असलेल्या उपक्रमांचे कौतुक करत राबविण्यात आलेल्या उपक्रमांची सविस्तर माहिती घेतली.
