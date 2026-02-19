मालवणमध्ये शिवजयंतीदिनी शिवसेनेचा जनसेवेचा संकल्प
मालवण ः येथे शिवसेना पदाधिकाऱ्यांसोबत जिल्हाध्यक्ष दत्ता सामंत.
मालवणमध्ये शिवजयंतीदिनी
शिवसेनेचा जनसेवेचा संकल्प
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १९ : शिवजयंतीच्या औचित्याने आज येथे शिंदे शिवसेनेच्या वतीने किल्ले सिंधुदुर्ग आणि राजकोट येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे दर्शन घेऊन पदाधिकाऱ्यांनी जनसेवेचा संकल्प सोडला.
सकाळी शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील पदाधिकारी, नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य आणि नगरसेवकांनी किल्ले सिंधुदुर्ग येथे जाऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांचे दर्शन घेतले. त्यानंतर राजकोट येथे उभारण्यात आलेल्या शिवरायांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून नतमस्तक होत आशीर्वाद घेतले.
यावेळी माध्यमांशी बोलताना श्री. सामंत यांनी, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार आणि त्यांचे संस्कार हेच आमच्यासाठी मार्गदर्शक आहेत. सर्व लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांनी महाराजांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून जनतेची प्रामाणिक सेवा करावी, अशी प्रार्थना आम्ही महाराजांच्या चरणी केली आहे. गेल्या सव्वा वर्षांपासून आमदार नीलेश राणे या मतदारसंघात सक्रिय असून शिवसेनेच्या माध्यमातून विकासाला गती मिळाली आहे, असे सांगितले. यावेळी संजय पडते, काका कुडाळकर, नगराध्यक्षा ममता वराडकर, दीपक पाटकर, दादा साईल उपस्थित होते.
