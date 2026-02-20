गुहागर ः गोपाळगडावर शिवजन्मोत्सव सोहळा उत्साहात

rat20p6.jpg-
गुहागर ः येथील गोपाळगडावर शिवजन्मोत्सव साजरा करण्यात आला.
गोपाळगडावर शिवजन्मोत्सव सोहळा उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
गुहागर, ता. २० : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ऐतिहासिक गडकिल्ल्यांचा ठेवा जतन करणाऱ्या शिवतेज फाउंडेशन व अंजनवेल येथील शिवप्रेमींतर्फे शिवजयंती उत्सवानिमित्ताने काल (ता. १९) गुहागर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते किल्ले गोपाळगड अशी शिवपादुकांची मिरवणूक काढली.
सकाळी शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार घालून आणि श्रीफळ वाढवून मिरवणुकीला प्रारंभ झाला. त्या आधी शिवपादुकांचे पूजन केले.
गुहागर येथून निघालेली शिवमिरवणूक गुहागर बाजारपेठमार्गे वरचापाट येथील श्री दुर्गादेवी मंदिरात आगमन झाले. या ठिकाणी ब्रह्मवृंदाच्या मंत्रोघोषात पूजन व जगदंबेची भेट झाली. अंजनवेल गोपाळगड येथे स्थानिक ग्रामस्थांनी विविध कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. विद्यार्थ्यांनी महाराजांच्या जीवनावरील गीतावर नृत्य व पोवाडे सादर केले. या वेळी पादुका पूजन व ध्वजारोहण करून शिवजयंती उत्सवाची सांगता करण्यात आली.
या सोहळ्यासाठी शिवतेज फाउंडेशनचे अध्यक्ष ॲड. संकेत साळवी, सचिव नीलेश गोयथळे, संचालक संतोष वरंडे, राजेंद्र आरेकर, सुधाकर कांबळे, सिद्धिविनायक जाधव, बाबासाहेब राशिनकर, सोहम सातार्डेकर, शामकांत खातू, प्रताप शिर्के, वैभव घुमे, शीतल साळवी, आत्माराम मोरे, अंजनवेल सरपंच सोनल मोरे, नंदकुमार खेतले, विवेक खेतले, उदेश सावंत, समीर धामणस्कर आदींसह अनेकांनी मेहनत घेतली.
