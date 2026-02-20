चौके मांडखोल शाळेत शिवजयंती उत्साहात
ओरोस, ता. २० : जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा चौके मांडखोल शाळेत (ता. मालवण) शिवजयंती उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. सकाळी मुलांनी शाळेत शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण केला. त्यानंतर शालेय परिसरात असणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन केले.
या ठिकाणी शिवप्रेरणा विविध सेवा ट्रस्टने आयोजित केलेल्या शिवजयंती सोहळ्यात सहभाग दर्शवला. यावेळी मुलांनी विविध वेशभूषा केल्या होत्या. शिवाजी महाराज यांच्यावर आधारित वक्तृत्व स्पर्धेत सहभाग घेतला. त्यानंतर गीतगायन स्पर्धा पार पडली. विद्यार्थ्यांनी सादर केलेला छत्रपती शिवाजी महाराज आणि अफझल खान भेट व वध सर्वांना खूपच भावला. या सर्व स्पर्धेत विद्यार्थ्यांनी अनेक नंबर मिळवले. सायंकाळी या स्पर्धेचे मान्यवरांच्या हस्ते बक्षीस वितरण करण्यात आले. हा कार्यक्रम पालक, ग्रामस्थ, शिक्षक यांच्या उत्तम सहकार्यामुळे पार पडला. या मुलांना शाळेचे उपक्रमशील शिक्षक सुषण ढवण व मुख्याध्यापक दीपक गोसावी यांचे मार्गदर्शन लाभले. या उपक्रमाचे सर्वस्तरातून कौतुक होत आहे.
