-सावर्डेच्या निकम विद्यालयाला राज्यस्तरीय ‘अ+’ मानांकन

निकम विद्यालयास राज्यस्तरीय ‘अ+’ मानांकन
शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन ; सर्वांगीण विकासाच्या सहा क्षेत्रांत यश
सकाळ वृत्तसेवा
सावर्डे, ता. २१ : राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र यांच्या शाळा गुणवत्ता मूल्यांकन व आश्वासन आराखड्यांतर्गत बाह्यमुल्यांकनात गोविंदराव निकम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयाने ‘अ+’ श्रेणी मिळवत यश संपादन केले आहे.
राज्यातील एकूण १ लाख २ हजार ६७५ शाळांनी स्वयं-मूल्यमापन प्रक्रिया पूर्ण केली होती. स्वयं-मूल्यमापनात सर्वाधिक गुण मिळवणाऱ्या शाळांपैकी २०२५–२६ मध्ये १० हजार ७१२ शाळांची बाह्यमुल्यांकनासाठी निवड करण्यात आली. त्यापैकी १० हजार ६४४ शाळांचे बाह्यमूल्यांकन पूर्ण झाले असून, केवळ ४२९ शाळांना ‘अ+’ श्रेणी मिळाली आहे.
अभ्यासक्रम, अध्यापनशास्त्र व मूल्यमापन, पायाभूत सुविधा, मानव संसाधन व शालेय नेतृत्व, समावेशक पद्धती व लिंग समभाव, व्यवस्थापन, निरीक्षण व प्रशासन तसेच लाभार्थ्यांचे समाधान या सहा महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये विद्यालयाने सर्वांगीण यश संपादन केले. सह्याद्री शिक्षणसंस्थेचे कार्याध्यक्ष शेखर निकम, संचालक मारूतीराव घाग, चंद्रकांत सुर्वे, मानसिंग महाडिक, आकांक्षा पवार, शालेय समितीचे अध्यक्ष व विश्वस्त शांताराम खानविलकर, सचिव महेश महाडिक, जिल्हा परिषद सदस्या पूजा निकम तसेच सह्याद्री क्रीडा प्रबोधिनीचे अध्यक्ष अनिरुद्ध निकम यांनी प्राचार्य राजेंद्र वारे यांनी अभिनंदन केले.
विद्यालयाने स्वयं-मूल्यांकन प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदवून शाळेच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रभावी उपक्रम राबवले. शिक्षकवर्ग, विद्यार्थ्यांचे परिश्रम, पालकांचे सहकार्य आणि व्यवस्थापनाची दूरदृष्टी यामुळेच हे यश संपादन करता आले. ‘अ+’ श्रेणी प्राप्त करून विद्यालयाने गुणवत्ता, शिस्त, उपक्रमशीलता आणि शैक्षणिक उत्कृष्टतेचा नवा आदर्श निर्माण केला आहे.
--राजेंद्र वारे, प्राचार्य
