सैनिक भवन देशभक्तीचे प्रेरणास्थान
26197
सैनिक भवन देशभक्तीचे प्रेरणास्थान
दीपक केसरकर : वेर्लेत माजी सैनिक उत्कर्ष मंडळाच्या भवनाचे लोकार्पण
सावंतवाडी, ता. २१ : माजी सैनिकांनी जिद्दीने उभारलेले वेर्ले येथील भवन केवळ इमारत नसून येणाऱ्या पिढीसाठी देशभक्तीचे प्रेरणास्थान ठरेल, असे गौरवोद्गार राज्याचे माजी मंत्री तथा आमदार दीपक केसरकर यांनी काढले. माजी सैनिक उत्कर्ष मंडळ वेर्ले यांच्यावतीने उभारण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याचे अनावरण तसेच माजी सैनिक भवनाचे उद्घाटन केसरकर यांच्या हस्ते झाले.
यावेळी उपनगराध्यक्ष ॲड. अनिल निरवडेकर, निवृत्त सुभेदार मेजर ज्ञानदेव मोरे, जिल्हा परिषद सदस्य संदीप गावडे, सैनिक पतसंस्थेचे सुनील राऊळ, सरपंच रूचिता राऊळ, पंचायत समिती सदस्य प्रथमेश सावंत, बाळकृष्ण राऊळ, चंद्रकांत राणे, राजाराम राऊळ, उपसरपंच मोहन राऊळ, बाळकृष्ण लिंगवत, हनुमंत राणे, महादेव राणे, निवृत्त राजाराम राऊळ, भास्कर कोचरेकर, दीपक राऊळ, भरत गावडे, अशोक राऊळ आदींनी सहभाग घेतला.
माजी सुभेदार मेजर मोरे यांनी ही माजी सैनिकांच्या कार्याचे कौतुक केले. शिवाजी महाराजांचा पुतळा सर्वांसाठी ऊर्जा आणि प्रेरणेचा स्रोत असून, त्यांच्या विचारांवर चालणे हीच खरी मानवंदना असल्याचे मान्यवरांनी नमूद केले. उपस्थित सर्वच मान्यवरांनी आजी-माजी सैनिकांनी उभारलेल्या या सैनिक भावनासह नव्यानेच उभारलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे कौतुक केले. सैनिकांनी स्वबळावर हे काम करून स्वतःचा एक आदर्श निर्माण केला आहे. ज्याप्रमाणे सैनिक सीमेवर राहून देशाची सेवा करतात तसेच ते आपल्या भूमीसाठी तेवढे तप्तर असतात हे दाखवून दिले, असे गौरवोद्गार मान्यवरांनी काढले. या सोहळ्यास वेर्ले व परिसरातील ग्रामस्थांची मोठी उपस्थिती लाभली. माजी सैनिकांच्या शिस्तबद्ध सहभागामुळे कार्यक्रमाला विशेष उंची प्राप्त झाली. शेवटी माजी सैनिक संघटनेच्या वतीने मान्यवरांचे आभार मानले.
---
एकत्रित काम समाजाला दिशादायी!
‘हे भवन केवळ इमारत नसून येणाऱ्या पिढीसाठी देशभक्तीचे प्रेरणास्थान ठरेल. मतदारसंघातील विकासकामे आणि माजी सैनिकांच्या कल्याणासाठी सदैव कटिबद्ध राहू, असे आश्वासन केसरकर यांनी दिले. यावेळी केसरकर यांनी संघटनेचे कौतुक केले तसेच आपण सर्वजण एकत्र येऊन जे काम करत आहात ते समाजाला दिशा देणारे आहे,’ असेही ते म्हणाले.