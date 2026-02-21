होळीनिमित्त कोकणात एसटीच्या १९८ जादा फेऱ्या
होळीनिमित्त एसटीच्या १९८ जादा फेऱ्या
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. २१ : होळीच्या सणासाठी कोकणातील चाकरमान्यांसाठी एसटी महामंडळाने जादा गाड्यांचे नियोजन केले आहे. एसटी प्रशासनाने ‘होळी जादा ऑपरेशन २०२६’अंतर्गत मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड या विभागांतून तब्बल १९८ जादा फेऱ्यांचे नियोजन जाहीर केले आहे.
हे नियोजन २७ फेब्रुवारी ते ५ मार्च या कालावधीसाठी असणार आहे. या विशेष मोहिमेत सर्वाधिक फेऱ्यांचे नियोजन ठाणे आणि मुंबई विभागातून करण्यात आले आहे. ठाणे विभागातून तब्बल ७९ फेऱ्या नियोजित असून, त्यापैकी ७१ फेऱ्यांचे आताच आगाऊ आरक्षण झाले आहे. मुंबई विभागातून ६२ फेऱ्या नियोजित असून, ३७ फेऱ्या आरक्षणाने भरल्या आहेत, तर २५ फेऱ्या ग्रुप बुकिंगसाठी खुल्या ठेवण्यात आल्या आहेत. पालघर विभागातून २४ फेऱ्या पूर्णपणे ग्रुप बुकिंगच्या माध्यमातून चालवल्या जाणार आहेत. रायगड विभागातून ३३ फेऱ्या असून, त्या सर्व आरक्षित प्रवाशांसाठी समर्पित आहेत. या विशेष मोहिमेतील सर्वाधिक गर्दी २८ फेब्रुवारी आणि १ मार्च या दोन दिवसांत अपेक्षित आहे. २८ फेब्रुवारीला तब्बल ९१ फेऱ्या, तर १ मार्चला ५९ फेऱ्या नियोजित करण्यात आल्या आहेत.
