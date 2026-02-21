हिंदू धर्मासाठी शिवरायांचे योगदान मोठे
हिंदू धर्मासाठी शिवरायांचे योगदान मोठे
पालकमंत्री राणे : सावंतवाडीत ‘शाहिरी बाणा’ उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता.२१ : छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्याला ओळख दिली. हिंदू धर्मासाठी त्यांनी दिलेलं योगदान मोठ आहे. हिंदू म्हणून आपण श्वास घेतोय याच सगळं श्रेय छत्रपती शिवरायांना जाते, असे प्रतिपादन पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी येथे केले.
येथे सांस्कृतिक कार्य संचालनालय मुंबई व सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासन आयोजित छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त आयोजित ‘महाराष्ट्राचा शाहिरी बाणा’ कार्यक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. श्री. राणे म्हणाले, ‘हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक म्हणून आपण राजांचा इतिहास वाचला आहे. मुघल आक्रमक असताना छत्रपतींनी स्वराज्याची स्थापना केली. रयतेचे राज्य म्हणून त्याला ओळख निर्माण करून दिली. महाराष्ट्र राज्य हे छत्रपतींच्या विचारांवर चालणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली हा विचार जपला जात आहे. आपणही स्वराज्याचे मावळे म्हणून छत्रपतींचा हा विचार जपला पाहिजे.’
आमदार दीपक केसरकर म्हणाले, ‘छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मार्गदर्शनाखाली आजही महाराष्ट्र चालत आहे. शेतकऱ्यांबाबत धोरण, पर्यावरण, महिलांचा आदर करणारे जाणते राजे शिवाजी महाराज होते. स्वातंत्र्य लढ्याचे प्रेरणास्थान शिवराय आहेत.’
यानंतर लेखक, दिग्दर्शक राष्ट्रभूषण शाहिर रूपचंद चव्हाण यांचा ‘महाराष्ट्राचा शाहिरी बाणा’ कार्यक्रम झाला. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, युवराज लखमराजे भोंसले, अप्पर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, भूसंपादन अधिकारी आरती देसाई, बालाजी शेवाळे, प्रांताधिकारी समीर घारे, तहसीलदार श्रीधर पाटील, उपनगराध्यक्ष ॲड. अनिल निरवडेकर, जिल्हा परिषद सदस्य विक्रांत सावंत, दिग्दर्शक दीपक कदम आदी उपस्थित होते. प्रांताधिकारी समीर घारे यांनी प्रास्ताविक केले. तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी आभार मानले.
