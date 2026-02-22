खारेपाटण येथे यशवंत कांबळेंचा सन्मान
तळेरे : शेर्पे गावचे रहिवाशी, बौद्धजन सेवा संघ विभाग खारेपाटणचे माजी अध्यक्ष तथा निवृत्त प्राथमिक शिक्षक यशवंत कांबळे यांचा नुकताच खारेपाटण येथील पंचशील विकास मंडळ व संघमित्रा महिला मंडळातर्फे सत्कार करण्यात आला. खारेपाटण पंचशीलनगर बुद्ध विहार येथे हा कार्यक्रम झाला. खारेपाटण जिल्हा परिषद सदस्या प्राची ईसवलकर, पंचायत समिती सदस्य गुरुप्रसाद शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत श्री. कांबळे यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते संतोष पाटणकर, पंचशील विकास मंडळ खारेपाटणचे अध्यक्ष भरत पाटणकर, संघमित्रा महिला मंडळाच्या अध्यक्षा संकिता पाटणकर, बौद्धजन सेवा संघ विभाग खारेपाटण संघटनेचे सचिव सागर पोमेडकर, मंडळाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते मधुकर पाटणकर, खारेपाटण ग्रामपंचायत माजी सदस्य योगेश पाटणकर, महिला मंडळाच्या उपाध्यक्ष सायली तुरळकर आदी उपस्थित होते. येथील नागरिकांनी दिलेल्या शुभेच्छा यशस्वी जीवन जगण्यासाठी कायमस्वरुपी स्मरणात राहतील, असे श्री. कांबळे यांनी सत्काराला उत्तर देताना सांगितले.
