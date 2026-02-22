अमेय मडव यांना ‘समाजमित्र’ पुरस्कार
26446
अमेय मडव यांना ‘समाजमित्र’ पुरस्कार
बांदा ः लिंगेश्वर युवा कला क्रीडा मंडळ हळवल (परबवाडी) यांच्यावतीने शिवजयंतीचे औचित्य साधत क्रिकेट सामन्यांचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी मंडळाच्यावतीने दरवर्षी देण्यात येणारा ‘समाजमित्र’ पुरस्कार सिंधू रक्तमित्र प्रतिष्ठानचे अमेय मडव यांना प्रदान करण्यात आला. यावेळी मंडळाचे अध्यक्ष लवू परब, सचिव दीपेश परब, अरुण राऊळ, दीपक राऊळ, गणेश गावडे, सतीश गावडे, विकास गावडे, पंचायत समिती सदस्य प्रदीप गावडे, उमेश परब, वामन परब, दामोदर परब, बाळकृष्ण परब तसेच सिंधू रक्तमित्र प्रतिष्ठान कणकवली तालुका उपाध्यक्ष रुजाय फर्नांडिस, सहसचिव यशवंत महाडिक आदी उपस्थित होते. यावेळी श्री. मडव यांचा गौरव करण्यात आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.