कुडाळ मारुती मंदिराचा उद्यापासून वर्धापन दिन
कुडाळ ः येथील बाजारपेठेतील श्री देव मारुती मंदिराचा वर्धापन दिन सोहळा २४ व २५ फेब्रुवारीला साजरा करण्यात येणार आहे. मंगळवारी (ता. २४) सकाळी मंदिरात धार्मिक कार्यक्रम, सायंकाळी सातला कलेश्वर दशावतार नाट्यमंडळाचे ट्रिकसीनयुक्त ‘एकपदा त्रिमूर्ती’ अर्थात पृथ्वीकंकण नाटक, बुधवारी (ता. २५) सायंकाळी सातला तिरंगी भजन सामना होणार आहे. सद्गुरू संगीत मंडळ पिंगुळीचे बुवा वैभव सावंत, श्री देवी सातेरी मंडळ पावशीचे बुवा अरुण घाडी, कोटेश्वर मंडळ हरकुळ बुद्रुक (कणकवली) बुवा सुमित परब यांच्यात हा सामना रंगणार आहे.
शिरोड्यात बुधवारी
धार्मिक कार्यक्रम
वेंगुर्ले ः शिरोडा येथील गांधी चौकातील जागृत देवस्थान श्री देव ब्राह्मण पिंपळपार देवस्थानचा १३ वा वर्धापन दिन बुधवारी (ता. २५) विविध कार्यक्रमांनी साजरा करण्यात येणार आहे. त्यानिमित्त लघुरुद्र, सत्यनारायण महापूजा, आरती, तीर्थप्रसाद, सायंकाळी श्री दत्त माऊली भजन मंडळाचे भजन आदी कार्यक्रम होणार आहेत. या कार्यक्रमांचा लाभ घेण्याचे आवाहन गांधी चौक व्यापारी व ग्रामस्थांनी केले आहे.
गणित परीक्षेमध्ये
शुभ्रा नाईकचे यश
मसुरे ः महाऱाष्ट्र गणित अध्यापक मंडळातर्फे घेण्यात आलेल्या गणित प्राविण्य परीक्षेत कट्टा येथील वराडकर हायस्कूलची पाचवीची विद्यार्थिनी शुभ्रा नाईक हिने विशेष प्राविण्य मिळवून जिल्हा गुणवत्ता यादीत स्थान मिळविले. गणित प्रज्ञा परीक्षेसाठी तिची निवड झाली आहे. मुख्याध्यापिका देवयानी गावडे, संस्थाध्यक्ष अजयराज वराडकर यांच्यासह शिक्षक, पालकांनी तिचे अभिनंदन केले.
नईबाग येथे उद्या
दशावतार नाटक
आरोंदा ः नईबाग तार येथे मंगळवारी (ता. २४) रात्री ११ वाजता दरवर्षीप्रमाणे आरोस येथील जय हनुमान पारंपरिक दशावतार मंडळाचा नाट्यप्रयोग होणार आहे. तत्पूर्वी सायंकाळी साडेचारला सत्यनारायण महापूजा, आरती, तीर्थप्रसाद, पावणी कार्यक्रम, साडेसहाला जीवन विद्या मिशनचा हरिपाठ होणार आहे. लाभ घेण्याचे आवाहन नईबाग ग्रामस्थांनी केले आहे.