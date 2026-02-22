डान्स स्पर्धेत समर्थ गवंडी प्रथम
मडुरा येथील स्पर्धा; ‘छत्रपती शिवप्रेमी’ ग्रुपचे आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. २२ ः मडुरा येथील छत्रपती शिवप्रेमी व्हाट्सॲप ग्रुपतर्फे शिवजयंती निमित्त आयोजित खुल्या रेकॉर्ड डान्स स्पर्धेत रेडी येथील समर्थ गवंडी याने प्रथम क्रमांक मिळविला. देवस्थान समिती सचिव संतोष परब यांच्या हस्ते रोख पारितोषिक, सन्मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र देऊन गौरविण्यात आले.
मडुरा येथे छत्रपती शिवप्रेमी ग्रुपतर्फे शिवजयंती सोहळा उत्साहात झाला. यानिमित्त सकाळी प्राणप्रतिष्ठा, शिवपूजन व दीपपूजन झाले. गावात भव्य रॅली काढण्यात आली. यावेळी ‘जय भवानी, जय शिवाजी’च्या घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला. रात्री श्री देवी माऊली मंदिर सभागृहात खुली रेकॉर्ड डान्स स्पर्धा झाली. यात प्रथम समर्थ गवंडी (रेडी), द्वितीय वैष्णवी परब (मडुरा) व जान्हवी शेर्लेकर हिने तृतीय क्रमांक प्राप्त केला. बांदा नाबर प्रशालेत ‘बेस्ट अथलेटिक्स प्लेयर’ पुरस्कार प्राप्त रुद्र मोरजकर यालाही मान्यवरांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले. देवस्थान समिती सचिव संतोष परब, मानकरी दत्ताराम परब, ग्राम कमिटी अध्यक्ष दिलीप परब, गोविंद परब, परीक्षक रोहन तांबोस्कर, आशिष तांदुळे, शिक्षक धर्मराज खंडागळे, आयोजक पिंटो परब उपस्थित होते. स्पर्धेचे परीक्षण रोहन तांबोस्कर, आशिष तांदुळे यांनी केले. प्रा. नवसो परब यांनी सूत्रसंचालन केले. यावेळी प्राथमिक शाळा व मडुरा हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी समूह नृत्य सादर केले. विद्यार्थ्यांनी शिवरायांच्या जीवनपटावर विचार व्यक्त केले. कार्यक्रमाला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
